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48 минут назад
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У липчан заметно выросли траты на бытовые услуги

Траты на платные услуги в целом за январь-октябрь выросли у жителей Липецкой области на 2% по сравнению с прошлым годом, а непосредственно на бытовые услуги — на 8,6%. 

83,09 миллиарда рублей составил объем платных бытовых услуг населению Липецкой области за десять месяцев — в сопоставимых ценах на 2% больше, чем за тот же период 2023 года, сообщает Липецкстат. Основная доля – 27% от общего объема платных услуг – пришлась на услуги ЖКХ. Доля транспортных услуг составила 16%, бытовых — 15%, телекоммуникационных – 13%, медицинских — 11%, услуг системы образования — 6%.

Всего на бытовые услуги липчане потратили за десять месяцев 12,8 миллиарда рублей — на 8,6% больше (в сопоставимых ценах) января-октября 2023 года. В общем объеме бытовых услуг 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.

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Комментарии (3)

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Сначала новые
с ума сойти
6 минут назад
да вы попридержите свои аппетиты!
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Ла
28 минут назад
Инфляция. Стрижка пацану 350 руб была, в этом месяце 500 р
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