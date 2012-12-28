У липчан заметно выросли траты на бытовые услуги

Траты на платные услуги в целом за январь-октябрь выросли у жителей Липецкой области на 2% по сравнению с прошлым годом, а непосредственно на бытовые услуги — на 8,6%.



83,09 миллиарда рублей составил объем платных бытовых услуг населению Липецкой области за десять месяцев — в сопоставимых ценах на 2% больше, чем за тот же период 2023 года, сообщает Липецкстат. Основная доля – 27% от общего объема платных услуг – пришлась на услуги ЖКХ. Доля транспортных услуг составила 16%, бытовых — 15%, телекоммуникационных – 13%, медицинских — 11%, услуг системы образования — 6%.Всего на бытовые услуги липчане потратили за десять месяцев 12,8 миллиарда рублей — на 8,6% больше (в сопоставимых ценах) января-октября 2023 года. В общем объеме бытовых услуг 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.