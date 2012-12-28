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В России
81
44 минуты назад

В Нижнем Новгороде потушили крупный пожар на складе

Пожар на складе в Нижнем Новгороде локализован на площади 8,4 тысячи квадратных метров, площадь обрушения составила 3,4 тысячи.

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар на складе.

На Московском шоссе загорелось производственно-складское здание. По предварительным данным, площадь пожара составила 8,4 тыс. квадратов, — сообщает пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что площадь обрушения составила 3,4 тыс. квадратов. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка: внутри находятся легковоспламеняющиеся материалы, бочки с ЛВЖ. Быстрому распространению способствовали порывы ветра. Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня, — говорится в Телеграм-канале МЧС.

На месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники.
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