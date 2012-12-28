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Общество
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51 минуту назад
С начала года липчане 174 раза пожаловались на раздражающий шум
Повышенный уровень звука не только неприятен для слуха, но может привести к серьезным физиологическим нарушениям.
Как сообщает управление, большая часть жалоб связана с шумом от работы лифтов, отопительных систем, а также оборудования находящихся в жилых домах магазинов, кафе и ресторанов. Жалуются горожане и на шум транспорта, строек. При этом повышенный уровень звука не только неприятен для слуха, но может привести к серьезным физиологическим нарушениям.
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