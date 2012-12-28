С начала года липчане 174 раза пожаловались на раздражающий шум

Повышенный уровень звука не только неприятен для слуха, но может привести к серьезным физиологическим нарушениям.

За 10 месяцев этого года в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступило 174 обращения, в которых жаловались на воздействие шума. По 145 жалобам даны разъяснения, по пяти были проведены контрольно-надзорные мероприятия, в 18 случаях объявлены предостережения, один иск направлен в суд.Как сообщает управление, большая часть жалоб связана с шумом от работы лифтов, отопительных систем, а также оборудования находящихся в жилых домах магазинов, кафе и ресторанов. Жалуются горожане и на шум транспорта, строек. При этом повышенный уровень звука не только неприятен для слуха, но может привести к серьезным физиологическим нарушениям.