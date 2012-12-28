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В России
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сегодня, 11:34

В Роспотребнадзоре взяли на контроль информацию о случаях заболевания неизвестным вирусом в Конго

Симптомы у заразившихся похожи на грипп, люди жалуются на высокую температуру и сильную головную боль.

«Специалисты Роспотребнадзора внимательно отслеживают информацию о неизвестной болезни в Демократической Республике Конго», – говорится в сообщении ведомства.

По имеющейся информации, в провинции Кванго в Демократической Республике Конго жертвами неизвестного вируса стали более 140 человек. Симптомы у заразившихся похожи на грипп, люди жалуются на высокую температуру и сильную головную боль.

Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Демократической Республике Конго. В сети учреждений Роспотребнадзора создана лабораторная база; имеются штаты подготовленных специалистов; функционируют референс-центры ведущих научных организаций.

Подчеркивается, что это позволяет максимально быстро выявлять риски и принимать дополнительные меры. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание оперативно поступает в Роспотребнадзор.

Также в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.


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