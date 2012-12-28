Завтра до -2 и без осадков

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, небольшой снег возможен лишь местами 6 декабря. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от -2 до -4 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.День 4 декабря стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году — 30 градусов мороза.