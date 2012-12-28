Сегодня в Липецке: день картофеля, победа над ВИЧ и найти хорошую работу стало проще, чем работника
61-летняя жительница Грязей согласилась сменить тариф сотовой связи и лишилась 230 тысяч рублей
Арбитражный суд признал недействительными контракты на охрану шести школ и семи детских садов Липецка
Погода в Липецке
244
сегодня, 17:00
2
Завтра до -2 и без осадков
В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, небольшой снег возможен лишь местами 6 декабря. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от -2 до -4 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.
День 4 декабря стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году — 30 градусов мороза.
1
0
0
0
0
Комментарии (2)