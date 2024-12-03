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сегодня, 10:46
Конгресс США обвинил Китай в распространении коронавируса
Соответствующий вердикт вынес подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США.
«Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории с китайском городе Ухань», — говорится в документах.
Законодатели представляют пять доводов в поддержку своей точки зрения, подчеркивая, что вирус имеет биологические черты, которые не встречались в природе. Они утверждают, что все случаи заболевания COVID-19, по сути, возникли из-за единственного попадания в человеческий организм, в то время как раньше, во время других пандемий, наблюдалось несколько случаев передачи вируса, — пишет Lenta.ru.
Также конгрессмены отметили, что в Ухане располагается одна из главных исследовательских лабораторий, занимающаяся вирусами SARS, которая, по мнению законодателей, имеет опыт работы при низких уровнях биологической безопасности.
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