Мигрант нашел банковскую карту и сделал за чужой счёт ставки в букмекерской конторе

А ещё купил билет на поезд в Москву, но уехать не успел — мужчину задержали полицейские.

35-летний иностранец подозревается в краже с банковского счета липчанки 4600 рублей: за чужой счёт он сделал несколько ставок в букмекерской конторе и купил билет на поезд в Москву. Но уехать не успел.«25 ноября в течение нескольких часов с банковского счета 19-летней липчанки были списаны 4 600 рублей. Подозреваемый в краже — 35-летний уроженец ближнего зарубежья был задержан на железнодорожном вокзале. В Липецк он приехал на заработки. Но устроиться на работу не получилось, и в скором времени мужчина решил вернуться обратно в Москву. У входа в вокзал он нашел банковскую карту, которой решил оплатить обратный билет и сделал несколько ставок в букмекерской конторе», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкции этой статьи — до шести лет лишения свободы.