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сегодня, 09:27
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Мигрант нашел банковскую карту и сделал за чужой счёт ставки в букмекерской конторе

А ещё купил билет на поезд в Москву, но уехать не успел — мужчину задержали полицейские.

35-летний иностранец подозревается в краже с банковского счета липчанки 4600 рублей: за чужой счёт он сделал несколько ставок в букмекерской конторе и купил билет на поезд в Москву. Но уехать не успел.

«25 ноября в течение нескольких часов с банковского счета 19-летней липчанки были списаны 4 600 рублей. Подозреваемый в краже — 35-летний уроженец ближнего зарубежья был задержан на железнодорожном вокзале. В Липецк он приехал на заработки. Но устроиться на работу не получилось, и в скором времени мужчина решил вернуться обратно в Москву. У входа в вокзал он нашел банковскую карту, которой решил оплатить обратный билет и сделал несколько ставок в букмекерской конторе», — сообщает пресс-служба УМВД  России по Липецкой области. 

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкции этой статьи — до шести лет лишения свободы.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Ромео
22 минуты назад
Ну а есть инфа, выиграл он что нибудь )))???
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Шо опять
33 минуты назад
Иностранный интилигент,приехал подымать нашу медицыну,и промышленность?
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Местный юродивый
39 минут назад
Как же липецкие предприятия и конструкторские бюро теперь без этого "ценного и незаменимого специалиста", протеже Матвиенко?
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-
39 минут назад
"Кража с банковского счёта" - что-то новенькое. Такие процедуры в принципе, должны быть заверены подписями.
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