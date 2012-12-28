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Здоровье
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10 минут назад
За неделю ОРВИ заболели 5274 человека
Случаев гриппа не регистрировали.
По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась ниже уровня эпидпорога на 47,6%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 64,6% всех случаев.
Среди населения области по-прежнему циркулируют негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом с 25 ноября по 1 декабря заболел 91 человек, что на 14,2% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 2 декабря, в Липецкой области привито против гриппа 59,1% населения: более 166 тысяч детей и 493 тысяч взрослых.
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