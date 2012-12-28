Стабильное начало зимы: в Липецкой области снова до +3

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие снег, мокрый снег и дождь. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью - от 0 до -5 градусов, днем от -2 до +3 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем – около нуля градусов.День 2 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 30 градусов мороза.