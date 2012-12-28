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Общество
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26 минут назад
На двух улицах Липецка отключат холодгную воду
Причиной отключения холодной воды 1 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: 15-й микрорайон, 2/2, переулок Костенко, 10. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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