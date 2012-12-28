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На двух улицах Липецка отключат холодгную воду
Общество
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Общество
187
26 минут назад

На двух улицах Липецка отключат холодгную воду

Причиной отключения холодной воды 1 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 2/2, 3, 4, 4/2, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, также жителя частного сектора переулка Костенко.

Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: 15-й микрорайон, 2/2, переулок Костенко, 10. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Отключение воды
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