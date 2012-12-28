Воспитанница известного тренера завоевала медаль в первенстве России по древнему единоборству

Правила здесь почти такие же, как в ММА.

В Приморье завершился Кубок России по панкратиону, в котором липецкие бойцы не остались без наград.Соревнования проходили в спортивном комплексе на острове Русском, что в километре от Владивостока.Единственную награду принесла нашему региону Александра Наседкина в весовой категории до 58 кг среди юниорок 19-20 лет (2004-05 г.р.). В финале Александре немного не повезло, оттого медаль – «серебряная», но очень значимая для развития этого вида спорта в регионе.Подготовил вице-чемпионку России тренер Школы единоборств Игоря Воротынцева известный Валерий Коростинский.Панкратион – древнее единоборство, которое по легенде придумали мифические Геракл и Тесей. Входил в программу древнегреческих Олимпиад, начиная с самых первых Игр в 776 году до нашей эры. При возрождении Олимпиад в XX столетии был незаслуженно забыт. Основоположник современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен заявил: «Мы принимаем все, кроме панкратиона» - из-за того, что древние правила казались варварскими: выламывание пальцев, выдавливание глаз и т.д. Вид спорта возрождён на стыке XX и XXI столетий: правила адаптированы и похожи на ММА. Кроме того, панкратион стремиться вернуться в олимпийскую программу на том основании, что редко какой вид прежде входил в неёна протяжении более, чем тысячи лет – с 776 г. до н.э до 393 г. н.э.