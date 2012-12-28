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Спорт
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23 минуты назад
Татарские тюбетейки в награду
Награждение легкоатлетов в Казани прошло с национальным колоритом.
Эти награды можно считать особенно ценными, учитывая массовость соревнований: в трёх возрастных группах U16, U18 и U20 приняли участие 1250 легкоатлетов из 43 регионов страны.
Наши земляки отличились в младшей возрастной группе – до 16 лет. В беге на 60 метров Ирина Савенкова показала 3-й результат – 7,95 секунды. Победила здесь Виктория Симонова из Самары, которая была лишь на 3 сотые секунды быстрее липчанки, установив при этом личный рекорд.
Иван Павлов в прыжках в высоту покорил планку на отметке 1,86 метра, что тоже принесло ему «бронзу». Обладатель «золотой» награды Дмитрий Усаев из Башкортостана взял 1,93 м, затем пытался покорить 1,97, но трижды потерпел неудачу.
Помимо медалей и грамот на торжественной церемонии медалистам вручили на память и традиционные расшитые татарские тюбетейки.
Подготовили липецких спортсменов Вадим Кремнёв, Ирина Трухина и Данила Будюкин.
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