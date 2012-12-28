Спорт
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сегодня, 08:46
Липецкие волейболистки сыграли на «разогреве» у лучших команд России
Основная "связка" наконец-то вернулась.
На площадку у «Липецка» вернулась опытная связующая Анастасия Селютина, отсутствие которой называли чуть ли не главной причиной затянувшейся череды неудач. Впрочем, была заметно, что травма даёт о себе знать и длинноволосая 31-летняя волейболистка была вынуждена брать паузы, уступая место своим сменщицам 20-летней Марине Белозёровой и 16-летней Дарье Куманцевлй.
Однако списывать неудачи только на проблемы со связкой было бы нелепо, особенно если учесть, что на этой позиции у дублёров «Локомотива» выходила Виктория Картаева, которой только 15 полных лет (в декабре исполнится 16).
Первый сет напоминал улицу с односторонним движением: хозяйки сразу вышли вперёд, и затем только наращивали своё преимущество – 2:0, 10:6, 12:7… «Липецк» немного встрепенулся в середине сета, сократив отставание до двух очков – 14:12, но затем сам провёл кошмарный отрезок, счёт стал 21:13, а в результате – 25:19.
Второй сет наши начали бодрее или это «Локомотив-2» чуть расслабился: партия началась с ошибки хозяек на подаче – 1:0, затем липчанки лидировали 4:2, 6:3. Но недолго музыка играла – 6:6, а затем вновь впереди был только «Локо-2» - 12:10, 18:14, а в итоге вновь 25:19. Характерный штрих: за вторую партию калининградские волейболистки поставили восемь блоков, а «Липецк»… ни одного.
В третьем сете проблем у принимающей стороны тоже не возникло: 18:7 (!), 23:14, итоговые – 25:17.
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Вышло даже хуже, чем в первой игре этих же соперниц, в которой «Липецк», напомним, сумел взять хотя бы одну партию.
Третье поражение в трёх матчах в Калининграде. Шансы на то, что сегодня девчата сумеют хлопнуть дверью в обыграют одного из фаворитов «Корабелку», стремятся к нулю.
Любопытно, что игры Высшей лили во дворце спорта «Янтарь» использовались, как своеобразный «разогрев» перед первым полуфинальным матчем Кубка России. Здесь разочарование ждало уже калининградских болельщиков: основной «Локомотив» уступил казанскому «Динамо-Ак-Барсу» - 0:3, впереди ответная игра в Татарстане.
Фото ВК "Локомотив" (Калининград)
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