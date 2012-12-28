Липецкие волейболистки сыграли на «разогреве» у лучших команд России

Основная "связка" наконец-то вернулась.

Первый сет напоминал улицу с односторонним движением: хозяйки сразу вышли вперёд, и затем только наращивали своё преимущество – 2:0, 10:6, 12:7… «Липецк» немного встрепенулся в середине сета, сократив отставание до двух очков – 14:12, но затем сам провёл кошмарный отрезок, счёт стал 21:13, а в результате – 25:19.









В третьем сете проблем у принимающей стороны тоже не возникло: 18:7 (!), 23:14, итоговые – 25:17.









15-летняя Кортаева (№30) погоды в своей команде не портит











Любопытно, что игры Высшей лили во дворце спорта «Янтарь» использовались, как своеобразный «разогрев» перед первым полуфинальным матчем Кубка России. Здесь разочарование ждало уже калининградских болельщиков: основной «Локомотив» уступил казанскому «Динамо-Ак-Барсу» - 0:3, впереди ответная игра в Татарстане.





Фото ВК "Локомотив" (Калининград)

