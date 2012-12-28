Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень опасности введен для Липецка и Липецкого района
Происшествия
Желтый уровень опасности снова объявлен в Липецкой области
Общество
Липчанин погиб под колесами грузовика в Ленинградской области
Происшествия
В семи точках Липецка коммунальщики откачивают воду
Общество
Желтый уровень воздушной опасности введен в Липецкой области
Происшествия
Знаете ли вы, что Липецк город арок?
А знаете ли вы
На трассе М-4 столкнулись три автомобиля
Происшествия
Отбой воздушной опасности
Происшествия
Городские службы переведены на усиленный режим работы
Общество
15-летняя девочка пострадала в пожаре на улице Космонавтов
Происшествия
Читать все
Красный уровень опасности введен для Липецка и Липецкого района
Происшествия
В Липецкой области сегодня выпала месячная норма осадков
Общество
Мэр Ченцов: ночью над Липецкой областью были сбиты четыре беспилотника
Общество
Желтый уровень опасности снова объявлен в Липецкой области
Общество
Отбой воздушной опасности
Происшествия
В местах подтоплений коммунальная техника будет работать всю ночь
Общество
Опасность миновала: отбой воздушной тревоги
Общество
Всё-таки втиснулся! Жителю «Елецкого» удалось решить проблему ночной парковки
Происшествия
18-летняя жительница Станового нанялась пособницей к мошенникам
Происшествия
Липецкие волейболистки сыграли на «разогреве» у лучших команд России
Спорт
Читать все
Спорт
109
сегодня, 08:46

Липецкие волейболистки сыграли на «разогреве» у лучших команд России

Основная "связка" наконец-то вернулась.

Похоже, липецкие волейболистки так и съездят на матчи 6-го тура Высшей лиги «А» в Калининград туристками. Надежды на то, что «Липецк» обыграет хотя бы соседа по нижней части турнирной таблицы местный «Локомотив-2» растаяли, как дым. Вчера наша команда вновь была била, причем в трёх партиях – 0:3.

На площадку у «Липецка» вернулась опытная связующая Анастасия Селютина, отсутствие которой называли чуть ли не главной причиной затянувшейся череды неудач. Впрочем, была заметно, что травма даёт о себе знать и длинноволосая 31-летняя волейболистка была вынуждена брать паузы, уступая место своим сменщицам 20-летней Марине Белозёровой и 16-летней Дарье Куманцевлй.

Однако списывать неудачи только на проблемы со связкой было бы нелепо, особенно если учесть, что на этой позиции у дублёров «Локомотива» выходила Виктория Картаева, которой только 15 полных лет (в декабре исполнится 16).

Первый сет напоминал улицу с односторонним движением: хозяйки сразу вышли вперёд, и затем только наращивали своё преимущество – 2:0, 10:6, 12:7… «Липецк» немного встрепенулся в середине сета, сократив отставание до двух очков – 14:12, но затем сам провёл кошмарный отрезок, счёт стал 21:13, а в результате – 25:19.

NsnXFR6q_GE.jpg

Второй сет наши начали бодрее или это «Локомотив-2» чуть расслабился: партия началась с ошибки хозяек на подаче – 1:0, затем липчанки лидировали 4:2, 6:3. Но недолго музыка играла – 6:6, а затем вновь впереди был только «Локо-2» - 12:10, 18:14, а в итоге вновь 25:19. Характерный штрих: за вторую партию калининградские волейболистки поставили восемь блоков, а «Липецк»… ни одного.

В третьем сете проблем у принимающей стороны тоже не возникло: 18:7 (!), 23:14, итоговые – 25:17.

embKJCuhRDc.jpg

15-летняя Кортаева (№30) погоды в своей команде не портит

Вышло даже хуже, чем в первой игре этих же соперниц, в которой «Липецк», напомним, сумел взять хотя бы одну партию.

Третье поражение в трёх матчах в Калининграде. Шансы на то, что сегодня девчата сумеют хлопнуть дверью в обыграют одного из фаворитов «Корабелку», стремятся к нулю.

xaRMSCxWXDk.jpg

Любопытно, что игры Высшей лили во дворце спорта «Янтарь» использовались, как своеобразный «разогрев» перед первым полуфинальным матчем Кубка России. Здесь разочарование ждало уже калининградских болельщиков: основной «Локомотив» уступил казанскому «Динамо-Ак-Барсу» - 0:3, впереди ответная игра в Татарстане.

Фото ВК "Локомотив" (Калининград)
Волейбол
ВК «Липецк»
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru