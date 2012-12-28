Бугаков отметил прогресс «Металлурга», тренер «Краснодара-2» рассказал о приостановке проекта

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

В вашем браузере отключен JavaScript





- Какие планы у «Металлурга» теперь. С чего начнётся возвращение в «Серебро»?





- План подготовки уже свёрстан. Сейчас ребята разъедутся по домам – две-три недели будут просто отдыхать. Затем мы разошлём индивидуальные планы тренировок, по которым они должны будут выполнять дома – это и беговая работа, и силовая работа. Вместе на тренировки соберёмся уже после новогодних праздников.





- Концовка чемпионата показала, что перспектива у этой команды есть, теперь главное – сохранить костяк. Возможно, кто-то из игроков не захочет выступать в «дивизионе «Б» и уже выразил желание уйти? Или кто-то твёрдо обещал остаться?





- Ведём разговоры с ребятами. Ясно, что футболисты хотят играть как можно выше. С кем-то придётся и расстаться, но думаю, что костяк мы сохраним.





- Когда у «Металлурга» уже не осталось шансов на сохранение прописки, вы обещали, что команда всё равно достойно выступит в оставшихся матчах. Итог – две победы и ничья. Вы что-то заранее знали?

- Мы надеялись на такое выступление, потому что видели, как ребята работают в учебно-тренировочном процессе. За последние полтора месяца команда прибавила во всех аспектах – и игровых, и физических. Это и позволило завершить турнир достойными играми и результатами.





«Краснодар-2» в последнем туре поменялся местами с «Металлургом» и замкнул турнирную таблицу в «Серебре». При этом команда, которая представляет одну из сильнейших в России футбольных академий, в следующем сезоне выступать не будет.





- Имеется большой спрос на наших игроков, - пояснил главный тренер Олег Беляков, - Они разойдутся по другим командам, а тех, кто останется недостаточно для участия в чемпионате. Через год подтянутся футболисты 2007 г.р. – вот тогда и увидимся.





- Т.е. проект «Краснодар-2» закрывается?





- Временно приостанавливается.





В вашем браузере отключен JavaScript

