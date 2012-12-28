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Бугаков отметил прогресс «Металлурга», тренер «Краснодара-2» рассказал о приостановке проекта
Спорт
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Спорт
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сегодня, 20:17

Бугаков отметил прогресс «Металлурга», тренер «Краснодара-2» рассказал о приостановке проекта

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

В заключительном туре «Металлург» одержал волевую победу в гостях над «Краснодаром-2» - 3:2.

- Игра наверняка понравилась зрителям, - высказался главный тренер «Металлурга» Дмитрий Бугаков, - Команда находятся в нижней части турнирной таблицы, понятно, что обе хотели одержать победу в заключительном матче. Нам это удалось – не без доли везения, но мы эту игру хотели выиграть и мы её выиграли.

- Какие планы у «Металлурга» теперь. С чего начнётся возвращение в «Серебро»?

- План подготовки уже свёрстан. Сейчас ребята разъедутся по домам – две-три недели будут просто отдыхать. Затем мы разошлём индивидуальные планы тренировок, по которым они должны будут выполнять дома – это и беговая работа, и силовая работа. Вместе на тренировки соберёмся уже после новогодних праздников.

- Концовка чемпионата показала, что перспектива у этой команды есть, теперь главное – сохранить костяк. Возможно, кто-то из игроков не захочет выступать в «дивизионе «Б» и уже выразил желание уйти? Или кто-то твёрдо обещал остаться?

- Ведём разговоры с ребятами. Ясно, что футболисты хотят играть как можно выше. С кем-то придётся и расстаться, но думаю, что костяк мы сохраним.

- Когда у «Металлурга» уже не осталось шансов на сохранение прописки, вы обещали, что команда всё равно достойно выступит в оставшихся матчах. Итог – две победы и ничья. Вы что-то заранее знали?
- Мы надеялись на такое выступление, потому что видели, как ребята работают в учебно-тренировочном процессе. За последние полтора месяца команда прибавила во всех аспектах – и игровых, и физических. Это и позволило завершить турнир достойными играми и результатами.

«Краснодар-2» в последнем туре поменялся местами с «Металлургом» и замкнул турнирную таблицу в «Серебре». При этом команда, которая представляет одну из сильнейших в России футбольных академий, в следующем сезоне выступать не будет.

- Имеется большой спрос на наших игроков, - пояснил главный тренер Олег Беляков, - Они разойдутся по другим командам, а тех, кто останется недостаточно для участия в чемпионате. Через год подтянутся футболисты 2007 г.р. – вот тогда и увидимся.

- Т.е. проект «Краснодар-2» закрывается?

- Временно приостанавливается.



Впрочем, сказанное Беляковым – это официальная версия. Верить таким или нет, пусть каждый определяет для себя сам. По неофициальной информации, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий пытался завить свою команду в группу №3 «дивизиона Б», где собирается выступать и «Металлург», но ему отказали. А выступать среди южных команд он не хочет по причинам, которые можно назвать политическими. Решайте сами.
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
пресс-конференция
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