Если бы «Металлург» весь чемпионат играл, как в концовке, то вышел бы в «Золото»

В заключительном матче липчане феерично победили в Краснодаре.









О главной игре недели оповестили каждого





Четыре гола за первый тайм





«Краснодар-2» с первых минут ринулся вперёд: уже на 2-й минуте наш вратарь Александр Кобзев спас команду после выхода один на один флангового игрока Виталия Хабарова . И всё же стартового натиска хозяев «Металлург» не выдержал – пропустил на 5-й минуте. После прохода и флангового прострела Эдуарда Багринцева мяч заметался по штрафной и отскочил к Дэвиду Мудраку, который и переправил мяч в сетку – 1:0.





Ещё большей неприятностью стала травма Кобзева, который в этом эпизоде неудачно столкнулся с игроком соперника, но мужественно доиграл до перерыва и лишь затем уступил место Никите Яворскому.











Повязка на голове быстро оказалась и у Матвея Елизарова - искры высекались от такого футбола







«Металлург» к середине тайма вовсю разыгрался в атаке. И начал забивать. На 26-й минуте наши парни здорово разыграли угловой и с подачи Егора Глухова защитник Иван Лапшов буквально внёс головой мяч в сетку, умудрившись отличиться во второй игре подряд – 1:1.





А спустя ещё пять минут Глухов отобрал мяч на чужой половине, прошёл вперёд и пробил: вратарь оказался на месте, но на добивание первым успел Илья Глебов – 2:1.











Илья Глебов вернулся после травмы и забил за сезон 3 гола







Тысяча с лишним зрителей, среди которых преобладали юные и голосистые воспитанники Академии «Краснодара», продолжала наблюдать открытый футбол: на 35-й минуте хозяева отплатили липчанам их же монетой – голом с углового, в нашей штрафной выше всех выпрыгнул защитник Станислав Пузанов – 2:2.





Новый Арустамян»





Судьба матча висела на волоске и во втором тайме, но у «Металлурга» нашелся лидер. 19-летний арендованный у столичного «Спартака» полузащитник Антон Рощин в концовке чемпионата стал «новым Арустамяном» - успевал и дирижировать атаками, и забивать голы. В середине тайма он пытался повторить трюк, с помощью которого принёс победу в прошлом туре над омским «Иртышом» - обыграл защитника вблизи линии штрафной и сильном пробил в левый нижний угол – на этот раз мимо.





Ещё опаснее Рощин стал, когда на замену вышел его приятель, ещё один спартаковский воспитанник Сергей Гайдук. И на 68-й минуте эта связка сработала на все сто: короткая перепасовка, передача Гайдука и удар Рощина на входе в штрафную – мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота – 3:2! Антон стал и лучшим бомбардиром нашей команды – 5 голов за турнир.











Бабаян на родном стадионе







Тренер липчан Дмитрий Бугаков во втором тайме выпустил на поле обоих краснодарских воспитанников Стапана Комара и Руслана Бабаяна, которых тепло приветствовали зрители, но для этого ему пришлось пойти на риск и заменить Рощина. С его уходом игра в атаке у «Металлурга» ослабла, поэтому в заключительной десятиминутке давил лишь один «Краснодар-2».





Здесь молодцом проявили себя и вратарь Яворский, и ещё один «джокер» Илья Коротких, в одном из эпизодов выбивший мяч из пустых ворот. В итоге – победа!









Илья Коротких. один из героев матча







Сколько было упущено в начале!





По Сети расходится турнирная таблица команд отдельно по итогам второго круга, в неё «Металлург» занимает 4-е место т.е. если бы липчане играли так с самого начала, то вышли бы в «Золото».















Таблица 2-го круга







Увы, слишком многое было потеряно в первой части чемпионата, когда при тренере Максиме Ромащенко «сталевары» в 8-ми играх набрали всего 2 очка – меньше, чем за одну игру в «Краснодаре».





А дальше что?









Итоговая таблица





Четыре первые команды переходят в «Золото» и весной будут бороться за путёвки в первую лигу. Вылетели «Краснодар-2», «Металлург» и дзержинский «Химик». Ещё один неудачник будет определён в стыковых матчах между омским «Иртышом» и брянским «Динамо», которые пройдут 20 и 23 ноября.





Следующий год «Металлург» проведёт в «дивизионе Б» - по сути там же, где и играл большую часть последних лет с командами Пензы, Белгорода, Рязани и т.д. Но если сохранить костяк нынешней команды и точечно его усилить, что уже осенью мы вновь сможем вернуться в «Серебро».











Команда у липчан была самой молодой в "Серебре". Сыгралась поздновато, но доказала, что - перспективная.



ФК «Краснодар-2» — «Металлург» — 2:3 (2:2)





Голы: Голы: 1:0 - Мудрак, 5. 1:1 - Лапшов, 26. 2:1 - И.Глебов, 31. 2:2 - Пузанов, 35. 2:3 - Рощин, 68.









«Металлург»: 16. А.Кобзев (74. Яворский, 46). 67. Р.Ткачук. 42. Лапшов. 14. Гордиенко. 4. Горунков (27. И.Коротких, 46). 6. Великородный (31. Гайдук, 65). 8. Д.Пахомов. 17. Глухов. 87. Рощин (66. Бабаян, 76). 15. М.Елизаров (91. Комар, 46). 19. И.Глебов (22. Бушуев, 81).





Предупреждения: Мудрак, 23 — Р.Ткачук, 52.





Судья Д.Крайнов (Тверь). Лайнсмены А.Чаплыгин (Москва), А.Головченко (Ростов-на-Дону). Инспектор Д.Колосков (Уфа). Делегат С.Нечай (Ростов-на-Дону).





Краснодар. Стадион Академии «Краснодар». 1271 зритель.







Использованы фото ФК "Краснодар"



В шести последних матчах сезона липецкие одержали четыре (!) победы, но, увы, это не помогло сохранить прописку в «Серебряной» подгруппе. В заключительной игре на выезде с «Краснодаром-2»было всё: и красивые голы, и драматические повороты и волевая победа «сталеваров» - 3:2.Это позволило подопечным Дмитрия Бугакова в самый последний момент опередить южан и уйти с последнего места – слабое, но утешение.Обе команды не смогли сыграть в оптимальных составах, но если у липчан Григория Борисенко, Павел Ходеев, Денис Сёмин отсутствовали из-за травм, но некоторые игроки «Краснодара-2» не вышли на поле, поскольку в эти дни совершают турне по Бразилии в составе молодёжной сборной России. Это защищавший ворота «младобыков» в первом круге (2:2) вратарь Даниил Голиков, полузащитник Дмитрий Кучугура и форвард Александр Кокшаров. Последний в текущем сезоне сыграл за «двойку» всего два матча, но весной в «Золоте» принёс краснодарцам победу над «Металлургом» в компенсированное время (1:0).Кстати, о сборных. За день до игры «Металлург» воспользовался оказией и побывал на ставшем знаменитом благодаря рекордному счёту – 11:0 матче сборных России и Брунея. Любопытно, что идущие на матч национальных сборных болельщиков первым делом видели… афишу матча «Краснодара-2» и «Металлурга».35. Р.Сафронов. 36. Гайворонский (к). 22. Пузанов. 84. Дворников (79. Мацола, 84). 52. Хабаров. 27. Умников. 26. Кратков (77. Гетьман, 52). 74. Мудрак (41. Абдрашитов, 65). 75. Багринцев (61. М.Богданец, 76). 55. Домоцев. 89. К,Дорофеев (62. Е.Ковалевский, 76).