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В мире
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сегодня, 11:34
Президент и премьер Абхазии уходят в отставку
Президент Абхазии Аслан Бжания подает заявление об отставке. Также речь идет об отставке премьер-министра Александра Анкваба и начальника Государственной службы охраны Дмитрия Дбара.
В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия, — следует из текста заявления, подписанного Бжанией.
Согласно договоренности, протестующие обязаны 19 ноября покинуть комплекс правительственных зданий в Абхазии. В противном случае заявление Бжании об отставке будет отозвано, — уточнили в пресс-службе.
Исполняющим обязанности президента страны будет назначен вице-президент республики Бадра Гунба. Пост нового главы правительства займет экс-премьер Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост.
Ранее представители оппозиции не согласились на условия президента Абхазии освободить захваченный ими комплекс правительственных зданий в обмен на удовлетворение их требования об уходе в отставку. Активисты не разойдутся до ухода Бжании со своего поста, — заявил один из лидеров протестующих Адгур Ардзинба.
До этого глава республики пришел на встречу со своими сторонниками в школу села Тамыш и объявил, что готов провести новые выборы после того, как оппозиция покинет правительственные здания. При этом он исключил попытку повторения свержения власти в Абхазии по сценарию 2014 года, — передает «Интерфакс».
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