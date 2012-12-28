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сегодня, 15:23

Вирус Коксаки регистрировался в двух муниципалитетах Кемеровской области

В 2024 году вирус Коксаки был обнаружен у жителей Кемерова и Промышленновского муниципального округа Кемеровской области, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Как пишет издание, вирус Коксаки выявлялся у жителей региона и раньше.

В 2023 году его обнаруживали сразу в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Прокопьевске, Кемерове, Ленинск-Кузнецком и Тяжинском муниципальном округах. В 2022 году распространение было примерно таким же, как и в 2024 году. Тогда наличие вируса определили у кемеровчан и жителей Промышленновского и Крапивинского муниципальных округов.

Как пояснили управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, вирус Коксаки является одним из возбудителей, вызывающих энтеровирусную инфекцию. При этом врач самостоятельно не может определить, какой именно вирус стал причиной заболевания. Это можно сделать только с помощью молекулярного типирования, которое проводится в научно-исследовательских институтах, изучающих эту инфекцию. Роспотребнадзор выборочно направляет образцы в НИИ. Таким образом, данные по вирусу Коксаки в регионе являются неполными.

коксаки
вирусные болезни
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