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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: зачем на работе кролики, подросткам до 16 лет запретят пользоваться соцсетями?

Информационная картина наступившего дня.

Последний день без снега

В Липецке днём от +2 до +4 градусов. Сегодня осадков не ожидается, а завтра уже вероятен снегопад.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 30 лет Октября, 6, 8; Вавилова, 2, 4, 12, 21; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Гагарина, 24, 28, 30, 47, 51/2, 55/4, 57, 59, 61, 61а; Зегеля, 1а, 9а, 9а/1, 11, 17, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27/1, 27/2, 30; Калинина, 1, 1в, 38, 65, 65б; Ковалева, 119б, 119в, 119г, 119д; Кривенкова, 35, 37, 39, 41; Кротевича, 9а; Липовской, 1; Плеханова, 1, 1а, 1б, 3, 5, 13, 13а; Семашко, 1, 3, 5, 5в, 8, 8а, 18, 68; Скороходова, 11; Студенческий городок, 14, 16а; Шевченко, 1 ,4, 3, 7, 24, 20; на площади Петра Великого, 4а; на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18.

Расстанутся с комфортом в это же время и жители частного сектора на улицах Калинина и Радиаторной.

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Кроме того, в центральной части Липецка и в районе Карьера возможно снижение параметров давления воды.

Отключение света

В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы Алмазну, Гражданскую и Энергостроителей, а с 14:00 до 18:00 - З. Космодемьянской, Спиртозаводскую, проезд Осенний.

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С 9:00 до 18:00 перекроют электричество на улицах А.Г. Кочеткова, Академика Вавилова Арсеньева, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белорусской, Брюллова, В.Бачурина, В.Л. Кротевича, Гранитной, Литейной, Новокарьерной, Пожарского, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, Урицкого, Шевченко, площади Заводской, проезде Шишкина, в переулках Космическом, Свободном, в садоводчествах «Сокол 1», «Сокол 2».

Пробки

На дорогах осенью нужно особенно держать ухо востро. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о заторах и по возможности их объехать.


«Всё начинается с любви»

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает в 19:00 на спектакль «Все начинается с любви» (12+).

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Режиссёр Марина Колычева сумела создать постановку, составленную из произведений поэтов 1960-70-х годов, посвященных самому прекрасному чувству на земле.

Промозглой осенью по жаркий Неаполь

Липецкая государственная филармония продолжает проект «Среды с искусствоведом». В 19:00 в концертном зале «Унион» вы услышите лекцию преподавателя ЛГПУ Андрея Ломоносова, посвящённую Неаполю, жемчужине (нет, не Черноземья!) мировой художественной культуры.

Его богатая история, уходящая корнями в древний Рим, находит отражение в архитектуре, искусстве и поэзии эпохи Возрождения, изобилует великолепными соборами и памятниками.

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Самый известный житель Неаполя в XX веке. Но о нём сегодня вряд ли пойдёт речь. Кадр из фильма "Диего Марадона"

Выступление будет предварять в фойе трио Алена Молчанова (мандолина), Валерия Воронова (мандолина) и Наталья Солдатова (домра). После лекции вы услышите произведения А. Вивальди, Ж.-Б. Люлли, А. Корелли, Л. Боккерини в исполнении Елены Пушко (гобой), Анжелы Уваровой (флейта), Артура Кочаряна виолончель).

На проекте «Среды с искусствоведом» действует акция: ряды 13-15 предназначены для студентов, туда пускают бесплатно.

Китайский теннис

Липецкая областная универсальная научная библиотека 9ул. Кузнечная, 2) сегодня тоже порадует чем-то интеллектуальным. В 17:30 перед библиотекой пройдёт занятие по роли-болу или китайскому теннису (12+).

В этом виде главное не забить мяч сопернику, а сразить публику наповал красотой движений. Подходит не только для профессионалов, но и для всех желающих. Проведёт тренировку Ольга Ардашева.

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Фото vk.com/lib48ru

Киновечер

А культурное пространство «Библиотека» предлагает провести вечер тихо и спокойно за просмотром хорошего фильма. В 19:01 начнётся семейный просмотр ленты «Бесконечная история». ФРГ, 1984. Семейный, драма. Режиссёр Вольфганг Петерсен (12+).

Убегая от школьных хулиганов, 10-летний Бастиан спрятался в старой книжной лавке, где нашел таинственную книгу, изукрашенную орнаментом. Открыв ее, Бастиан попал в призрачный фантастический мир бегающих улиток, летающих собак, бескрылых Драконов Удачи, проказливых эльфов и ходячей каменоломни по имени Камнекус.

В ролях: Бэррет Оливер, Джералд Макрэйни, Драм Гаррет.

Просмотр бесплатный.


Собаки, кролики и рыбки

В офисах каждой пятой компании Липецка имеются домашние животные, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Чаще всего животных можно встретить в офисах средних - 25% и крупных компаний - 22%.
Целенаправленно питомцев чаще приобретают для офисов банков (14%) и IT-компаний (10%). IT — вообще самый толерантный бизнес по отношению к присутствию животных в офисах. А вот в представительствах строительных и производственных предприятий животные чаще появляются случайно (по 8%).

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Обычно липчане заводят в офисах рыбок или амфибий, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.

Держать и не пущать детей – в Интернет

48% родителей в Липецке в опросе SuperJob высказались за запрет доступа в соцсети детям до 16 лет. Их аргументы: «Дети там много плохого видят»; «Больше будет времени на учёбу».

Каждый третий (32%) высказался против: «Блокировать нужно плохую информацию»; «Запрещать полностью неправильно»; «Молодёжь найдет выход».

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Женщины чаще мужчин выступают за запрет доступа в соцсети для подростков - 52% против 42%. Активнее всего такую инициативу поддерживают горожане в возрасте от 35 до 45 лет - 56%.

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Сегодня в Липецке
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Комментарии (6)

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Родительница
30 минут назад
Я запретила смотреть телевизор,а то стали дуреть на глазах.
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Сам
44 минуты назад
Стив Джобс запрещал своим детям пользоваться интернетом.
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Антисоветчик
56 минут назад
Дети сейчас стали значительно умнее. Ну запретят регистрироваться в соцсетях, они свою напишут, или vpn подключат. С другой стороны, все плохое в соцсети приносят взрослые, а вот их и надо отключить.
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Электорат
сегодня, 08:26
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Депутат
сегодня, 09:05
Не успел намазать масло на хлеб и подумать о народе, а тут такое... очень приятно!
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Да уж
сегодня, 08:00
У нас, если запрещают, то все и всем, не только детям
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