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Общество
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сегодня, 17:07
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Липчанин отсудил больше 51 тысячи рублей за не накрытый стол в кафе
Мужчина заранее внес аванс и согласовал меню, но по прибытию в заведение обнаружил, что стол не накрыт и еда не приготовлена.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, предоставить книгу жалоб клиенту в кафе отказали и предложили покинуть заведение. На претензию, направленную в адрес владельца кафе — индивидуального предпринимателя, ответ также получен не был.
Тогда липчанин пошёл за защитой своих потребительских прав и компенсацией морального вреда в суд. Управление Роспотребнадзора встало на его сторону, признав, что требования являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку на лицо были факты нарушения закона о защите прав потребителей.
Решением суда в пользу посетителя кафе присуждена компенсация морального вреда в 50 000 рублей и судебные расходы в 1 325 рубля.
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