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сегодня, 17:07
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Липчанин отсудил больше 51 тысячи рублей за не накрытый стол в кафе

Мужчина заранее внес аванс и согласовал меню, но по прибытию в заведение обнаружил, что стол не накрыт и еда не приготовлена.

Липчанин обратился в суд с иском к кафе о защите прав потребителей. Мужчина планировал с семьей и родственниками посидеть в кафе, заранее внес аванс в 2 000 рублей и согласовал меню. Но по прибытию в заведение в назначенный день и время мужчина обнаружил, что стол не накрыт и еда не приготовлена.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, предоставить книгу жалоб клиенту в кафе отказали и предложили покинуть заведение. На претензию, направленную в адрес владельца кафе — индивидуального предпринимателя, ответ также получен не был.

Тогда липчанин пошёл за защитой своих потребительских прав и компенсацией морального вреда в суд. Управление Роспотребнадзора встало на его сторону, признав, что требования являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку на лицо были факты нарушения закона о защите прав потребителей.

Решением суда в пользу посетителя кафе присуждена компенсация морального вреда в 50 000 рублей и судебные расходы в 1 325 рубля.
общепит
права потребителей
Роспотребнадзор
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Правовед
18 минут назад
Напишите какое кафе, тобы такие заведения не посещать гражданам Липецкой области. Со временем они сами тогда закроются
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it_happens
38 минут назад
на красоту! Так этому "липецкому сервису" и надо!
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Ё-моё
42 минуты назад
Ненакрытый-- слитно, т.к. нет противопоставления; также -- по прибытиИ.
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ё
27 минут назад
Не совсем накрытый,грамотей
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Зоркий
30 минут назад
Также «на лицо» можно нанести макияж, а факты они «налицо». Поколение ЕГЭ во всей красе.
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Иваныч
50 минут назад
Пришел, увидел, отсудил прям как в Америке , был возмещен моральный ущерб.
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