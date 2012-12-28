Липчанин отсудил больше 51 тысячи рублей за не накрытый стол в кафе

Мужчина заранее внес аванс и согласовал меню, но по прибытию в заведение обнаружил, что стол не накрыт и еда не приготовлена.

Липчанин обратился в суд с иском к кафе о защите прав потребителей. Мужчина планировал с семьей и родственниками посидеть в кафе, заранее внес аванс в 2 000 рублей и согласовал меню. Но по прибытию в заведение в назначенный день и время мужчина обнаружил, что стол не накрыт и еда не приготовлена.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, предоставить книгу жалоб клиенту в кафе отказали и предложили покинуть заведение. На претензию, направленную в адрес владельца кафе — индивидуального предпринимателя, ответ также получен не был.Тогда липчанин пошёл за защитой своих потребительских прав и компенсацией морального вреда в суд. Управление Роспотребнадзора встало на его сторону, признав, что требования являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку на лицо были факты нарушения закона о защите прав потребителей.Решением суда в пользу посетителя кафе присуждена компенсация морального вреда в 50 000 рублей и судебные расходы в 1 325 рубля.