За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4729 человек, коронавирусом — 116

Заболеваемость ОРВИ оказалась на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 30%.

С 4 по 10 ноября в Липецкой области ОРВИ заболели 4729 человек. В нашем регионе циркулируют респираторные негриппозные вирусы, случаи гриппа не зарегистрированы.Заболеваемость оказалась на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 30%.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 68% всех случаев ОРВИ.Коронавирусом за неделю заболели 116 человек, что на 22% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 11 ноября, в Липецкой области привито против гриппа 49% населения: более 146 тысяч детей и 333 тысяч взрослых.