Сегодня в Липецке: в каких сферах не хватает работников, липчанки скрывают беременность от начальства
Сегодня в Липецке: в каких сферах не хватает работников, липчанки скрывают беременность от начальства
Здоровье
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сегодня, 10:10
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 4729 человек, коронавирусом — 116
Заболеваемость ОРВИ оказалась на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 30%.
Заболеваемость оказалась на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 30%.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 68% всех случаев ОРВИ.
Коронавирусом за неделю заболели 116 человек, что на 22% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 11 ноября, в Липецкой области привито против гриппа 49% населения: более 146 тысяч детей и 333 тысяч взрослых.
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