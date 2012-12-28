В Липецкой области тепло и днем, и ночью

Температура воздуха держится выше ноля.

8 ноября с приближением к Липецкой области антициклона с запада начнется потепление, ночью пройдут небольшие дожди. 9 и 10 ноября существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем — от +4 до +9 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью — от +2 до +4 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.День 8 ноября стал самым теплым в Липецке в 1910 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 19 градусов мороза.