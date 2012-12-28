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сегодня, 16:58
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С начала года липчане 161 раз пожаловались на раздражающий шум

Акустический дискомфорт людям доставляют стройки, лифты, системы вентиляции и холодильного оборудования, автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт.

За 9 месяцев этого года в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступила 161 жалоба на шум. 150 обращений уже рассмотрено: 10 перенаправлены по подведомственности, по 138 жалобам даны разъяснения, по пяти проведены контрольно-надзорные мероприятия, подан один иск в суд, а также объявлено 17 предостережений о недопустимости нарушений.

«Липчане жалуются на акустический дискомфорт от инженерно-технологических коммуникаций жилых зданий: работы отопительного оборудования, лифтов, а также систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий, встроенных или пристроенных к жилым домам, шум от транспорта, шум от строительных площадок. Причинами повышенного уровня шума является недостаточность шумозащитных мероприятий на стадии проектирования, монтаж оборудования с отступлением от проектных решений без оценки генерируемых уровней шума и вибрации, неудовлетворительная реализация шумозащитных мероприятий на стадии ввода в эксплуатацию, размещение оборудования, не предусмотренного проектом, а также неудовлетворительный контроль за эксплуатацией оборудования», —сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

По предписаниям Управления Роспотребнадзора и его территориальных отделов Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проводит измерения уровня шума. Но экспертизу не делают в отношении шума, обусловленного поведением и обычной жизнедеятельностью людей, подачей звуковых сигналов и звуковой охранной и аварийной сигнализации, аварийно-спасательными работами, проведением массовых мероприятий.

«Воздействие шума на людей в условиях плотной застройки продолжает возрастать. Повышенный уровень звука не только неприятен для слуха, но может привести к серьезным физиологическим нарушениям в организме», — добавляют в Роспотребнадзоре.
шум
тишина
Роспотребнадзор
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Комментарии (6)

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Как гость
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Гостья
4 минуты назад
Летом очень громко косят траву .
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135
11 минут назад
Жалуются на шум только горожане или жители района тоже?
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САИ
34 минуты назад
По проспекту Победы д. 75 подъезд 3. Четвёртый год на третьем этаже сверлят, штробят, долбят, что то двигают, забивают. Может там частная мастерская!!??.
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Садовод
13 минут назад
Не дай Бог соседа по квартире с перфоратором, а по даче - с культиватором
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Пессимист
41 минуту назад
Среди ночных шумов есть и успокаивающие, например - воздушная тревога
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'Бомж
49 минут назад
Рокеры, с похолоданием перестали ездить.
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