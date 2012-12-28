С начала года липчане 161 раз пожаловались на раздражающий шум

Акустический дискомфорт людям доставляют стройки, лифты, системы вентиляции и холодильного оборудования, автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт.

За 9 месяцев этого года в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступила 161 жалоба на шум. 150 обращений уже рассмотрено: 10 перенаправлены по подведомственности, по 138 жалобам даны разъяснения, по пяти проведены контрольно-надзорные мероприятия, подан один иск в суд, а также объявлено 17 предостережений о недопустимости нарушений.«Липчане жалуются на акустический дискомфорт от инженерно-технологических коммуникаций жилых зданий: работы отопительного оборудования, лифтов, а также систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий, встроенных или пристроенных к жилым домам, шум от транспорта, шум от строительных площадок. Причинами повышенного уровня шума является недостаточность шумозащитных мероприятий на стадии проектирования, монтаж оборудования с отступлением от проектных решений без оценки генерируемых уровней шума и вибрации, неудовлетворительная реализация шумозащитных мероприятий на стадии ввода в эксплуатацию, размещение оборудования, не предусмотренного проектом, а также неудовлетворительный контроль за эксплуатацией оборудования», —сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области.По предписаниям Управления Роспотребнадзора и его территориальных отделов Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области проводит измерения уровня шума. Но экспертизу не делают в отношении шума, обусловленного поведением и обычной жизнедеятельностью людей, подачей звуковых сигналов и звуковой охранной и аварийной сигнализации, аварийно-спасательными работами, проведением массовых мероприятий.«Воздействие шума на людей в условиях плотной застройки продолжает возрастать. Повышенный уровень звука не только неприятен для слуха, но может привести к серьезным физиологическим нарушениям в организме», — добавляют в Роспотребнадзоре.