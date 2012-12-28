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сегодня, 16:20
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Статистика: траты липчан на бытовые услуги выросли на 9%

При том, платные услуги в целом выросли в Липецкой области за год на 2,4%. 

74,8 миллиарда рублей составил в Липецкой области в январе-сентябре объем платных услуг — по сравнению с тем же периодом прошлого года в сопоставимых ценах траты выросли на 2,4%, сообщает Липецкстат. 

Основную долю расходов составляли услуги жилищно-коммунального хозяйства — 28% от общего объема. По 15% составили траты на бытовые и транспортные услуги, 13% — на телекоммуникационные, 11% — на медицинские, 6% — на образовательные. 

Непосредственно на бытовые услуги липчане израсходовали за девять месяцев почти 11,5 миллиарда рублей – в сопоставимых ценах это на 9% больше января-сентября 2023 года. 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.

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Комментарии (2)

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'Бомж
19 минут назад
Сыр в мышеловке,и то бесплатным перестал быть.
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Леликов Сергей г. Липецк
26 минут назад
Так других услуг нет. Все платно,за деньги. А,нет,есть еще субботник. Вот где экономия.
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