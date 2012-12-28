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38 минут назад
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Полиция возбудила уголовное дело в отношении преследующего молодую семью сталкера

В рамках расследования по факту распространения заведомо ложных сведений, правоохранители разберутся и с другими эпизодами сталкинга.

Отдел полиции №8 УМВД по Липецку возбудил уголовное дело по статье 128.1 УК РФ («Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию») по заявлению семьи с улицы Звездной. Личность клеветника пока не установлена.

Преследование липчанки Оксаны Карасевой и ее мужа началось с попытки сетевого знакомства. Оксана отказала написавшему ей мужчине в общении, но тот не отставал. Тогда Олегу, как назвал себя ухажер, написал муж Оксаны и предложил встретиться, но сетевой приставала на встречу не явился.

После этого незнакомец сообщил Оксане, что объявляет ей и ее мужу войну. С тех пор жизнь молодой семьи превратилась в кошмар. К порогу их подъезда подгоняли исписанную оскорблениями в адрес мужа Оксаны машину, под дверями их квартиры оставляли экскременты, дверь в квартиру однажды заклеили монтажной пеной, на адрес семьи заказывали еду, за которые та должна была платить. А однажды по району расклеили фото мужа Оксаны с обвинениями в педофилии.

После того как аккаунты, с которых писал сталкер, заблокировали, он завел в Telegram платный аккаунт, позволяющий скрывать номер, и направлял оскорбления семье уже с него.

— В рамках расследования полицейские проведут проверку и по другим фактам преследований, на которые указывала семья, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
преследование
клевета
сталкинг
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Комментарии (1)

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Бабушка
17 минут назад
Очень рада, что семье помогут. На этом месте мог оказаться кто угодно. Надеюсь, найдут всех и примерно накажут. И организаторов и исполнителей.
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