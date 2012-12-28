33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
Происшествия
617
38 минут назад
1
Полиция возбудила уголовное дело в отношении преследующего молодую семью сталкера
В рамках расследования по факту распространения заведомо ложных сведений, правоохранители разберутся и с другими эпизодами сталкинга.
Преследование липчанки Оксаны Карасевой и ее мужа началось с попытки сетевого знакомства. Оксана отказала написавшему ей мужчине в общении, но тот не отставал. Тогда Олегу, как назвал себя ухажер, написал муж Оксаны и предложил встретиться, но сетевой приставала на встречу не явился.
После этого незнакомец сообщил Оксане, что объявляет ей и ее мужу войну. С тех пор жизнь молодой семьи превратилась в кошмар. К порогу их подъезда подгоняли исписанную оскорблениями в адрес мужа Оксаны машину, под дверями их квартиры оставляли экскременты, дверь в квартиру однажды заклеили монтажной пеной, на адрес семьи заказывали еду, за которые та должна была платить. А однажды по району расклеили фото мужа Оксаны с обвинениями в педофилии.
После того как аккаунты, с которых писал сталкер, заблокировали, он завел в Telegram платный аккаунт, позволяющий скрывать номер, и направлял оскорбления семье уже с него.
— В рамках расследования полицейские проведут проверку и по другим фактам преследований, на которые указывала семья, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
1
0
3
1
0
Комментарии (1)