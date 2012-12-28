«Я чувствую себя словно героиня фильма ужасов»: замужнюю липчанку преследует неизвестный

От приставаний в Сети сталкер перешел к действиям в реальном мире и устраивает на улице Звездной хулиганские перформансы руками подростков.

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Два дня назад жительнице дома №2/2 по улице Звездной, это новостройка в ЖК «Галактика», запенили монтажной пеной дверь, — женщину уже много недель преследует неизвестный поклонник.— Я чувствую себя словно героиня фильма ужасов, — говорит 24-летняя Оксана Карасева.По словам Оксаны, все началось с того, что в социальной сети ей написал некий Олег Глотов. Он осыпал ее комплиментами, предложил встретиться. Но Оксана отмела сетевое ухаживание сразу, написав, что замужем и вполне счастлива. Олег не отставал. Тогда ему написал муж Оксаны и предложил встретиться, но сетевой приставала на встречу не явился.— Мужу он написал: «Если ты хочешь войны, ты ее получишь». И начался сущий кошмар, в который не хочется верить! Нам на дом стали заказывать то роллы, то суши. Естественно, мы отказывались от оплаты и начались еще проблемы и с доставщиками. Откуда этот человек узнал наши данные? У нас даже страницы в соцсетях закрытые. Начались звонки с неизвестных номеров с угрозами. Причем не только нам, но и соседям! Их-то данные откуда знает этот человек? Однажды под нашей дверью оставили экскременты. Камеры наблюдения записали заходивших в подъезд подростков. Они же несколько раз подкатывали к нашему подъезду автомобиль без двигателя, исписанный оскорблениями. Затем этот неизвестный, опять непонятно каким образом, достал фотографию моего мужа и развесил по району объявления, что он педофил….С этим кошмаром Оксана и ее муж обратилась в отдел полиции №8.— Там лишь над нами посмеялись, предположив, что это какой-то мой любовник, или некий бывший так мстит. Но у меня совершенно точно никого нет и не было. Ни с кем никаких флиртов на стороне. Никаких конфликтов ни с кем и нигде! — говорит Оксана.По словам Оксаны, никаких действий полиции по ее заявлению нет. Подростки, нанятые, как считает Оксана, этим невидимкой, продолжают бесчинствовать.— Мой муж хотел поймать кого-то из них, и, как говорится, помочь следствию, но, его останавливает то, что вот как раз за это он будет молниеносно наказан законом!Хотя лица подростков, участвующих сталкинге, на записях камер четко различимы.«Олег», или «Олежка», как он называет свои постоянно блокируемые аккаунты, продолжает доставать Оксану и через Сеть.— Сейчас «Олежка» шлет своих послания через Telegram. У него премиум-аккаунт, который позволяет скрыть номер телефона. Доставщики же не заказанных нами продуктов, говорят, что заказ поступает от некоего Миши Серого или Мишани, — говорит Оксана.Не добившись защиты от полиции, муж Оксаны обратился в Генпрокуратуру. Из нее заявление вернули в областную прокуратуру, а та — в районную, где супругам пообещали помощь.Оксана Карасева надеется, что после нашей публикации правоохранительные органы предпримут хоть какие-то действия, чтобы оградить от травли и преследований «человека-невидимки» ее лично, ее семью и соседей.