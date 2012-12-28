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541
47 минут назад
3

Экс-замминистра в тюрьме, объекты «без глаза»

Спасательные службы не занимаются заброшками, тем более объектами Минобороны. Но кто-то оградил сигнальной лентой недострой в военном городке, с крыши которого свисает лист кровли.

Ничем закончилась эпопея с оторванным ветром листом кровли с крыши 17-этажного недостроенного дома в военном городке.

Как сообщила GOROD48 жительница военного городка Ольга, вызвавшая вчера на место потенциальной опасности спасателей, сегодня утром обнаружилось, что вокруг забора недостроенного дома появилась сигнальная лента. Но лист кровли как болтался на ветру, так и болтается. Правда сегодня ветер потише и лист раскачивается не так сильно.

—Я снова позвонила в службу 112, но как оказалось, моя заявка у них не сохранилось, хотя мне с этого номера для уточнения перезванивала девушка. Меня переключили на «экстренные службы», где сказали, что дом считается заброшенным, а они заброшенными объектами не занимаются. Так и сказали: «Мы занимаемся жилыми объектами, там, где живут люди», — рассказала Ольга.

Жители городка предположили, что забор заброшек сигнальной лентой могли оградить военные, а может кто-то из их соседей.

Жители городка говорят, что ветшающие с каждый годом многоэтажки, которые должны были сдать в 2015 году, стали постоянным источником опасности. За строительство трех домов отвечал бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по обвинению в коррупции. Случай, когда ветер отрывает тот или иной элемент кровли, отделки, не первый, и только по счастливой случайности никто еще не пострадал.
ураган
кровля
военный городок
Денис Иванов
коррупция
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
для чего нам
3 минуты назад
такие бессильные и равнодушные
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гость
8 минут назад
доделать и раздать СВОшникам. всё хоть польза будет
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Нервная мать
26 минут назад
Куда ни глянь- одна печаль!
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