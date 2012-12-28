На заброшке Минобороны ветром оторвало лист кровельного железа

Металл мотает ветром на крыше 17-этажки

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Житель военного городка сообщил, что на одной из трех высоток, которые не достроило Минобороны на пересечении улиц Терешковой и Игнатьева, ветром оторвало лист кровли, который сейчас опасно раскачивается, а рядом с домом расположена детская площадка.Автор сообщения обратился в Единую службу спасения 112, где ему пообещали помощь.К слову, объект Минобороны обнесен забором, подъезды заварены железом, добраться до крыши будет затруднительно. Ответственный за строительство высоток, бывший замминистра обороны Тимур Иванов находится под арестом.