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Происшествия
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сегодня, 12:52
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На заброшке Минобороны ветром оторвало лист кровельного железа
Металл мотает ветром на крыше 17-этажки
Автор сообщения обратился в Единую службу спасения 112, где ему пообещали помощь.
К слову, объект Минобороны обнесен забором, подъезды заварены железом, добраться до крыши будет затруднительно. Ответственный за строительство высоток, бывший замминистра обороны Тимур Иванов находится под арестом.
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