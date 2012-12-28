Под Липецком перевернулся «Датсун»: водитель в больнице

5 ноября на дорогах региона пострадали три человека.



Утром 5 ноября в Липецком районе на дороге Боринское – Крутые Хутора 27-летний водитель автомобиля «Датсун» не справился с управлением и съехал с дороги, автомобиль опрокинулся. Водителя доставили в больницу.Еще одна авария произошла вчера в Липецке: на дороге «Южный обход» «Шевроле» под управлением 40-летнего водителя врезался стоящий «Фольксваген» с 22-летней девушкой за рулем. В аварии пострадала девушка-водитель, ее госпитализировали.«5 ноября автоинспекторы выявили 3239 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 40.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2943 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.Также зарегистрировано 36 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — сообщает областное управление Госавтоинспекции.