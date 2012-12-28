Происшествия
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Под Липецком перевернулся «Датсун»: водитель в больнице
5 ноября на дорогах региона пострадали три человека.
Еще одна авария произошла вчера в Липецке: на дороге «Южный обход» «Шевроле» под управлением 40-летнего водителя врезался стоящий «Фольксваген» с 22-летней девушкой за рулем. В аварии пострадала девушка-водитель, ее госпитализировали.
«5 ноября автоинспекторы выявили 3239 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 40.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2943 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.
Также зарегистрировано 36 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — сообщает областное управление Госавтоинспекции.
Фото Гоставтоинспекции
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