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сегодня, 08:59
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Под Липецком перевернулся «Датсун»: водитель в больнице

5 ноября на дорогах региона пострадали три человека.

Утром 5 ноября в Липецком районе на дороге Боринское – Крутые Хутора 27-летний водитель автомобиля «Датсун» не справился с управлением и съехал с дороги, автомобиль опрокинулся. Водителя доставили в больницу.

Еще одна авария произошла вчера в Липецке: на дороге «Южный обход» «Шевроле» под управлением 40-летнего водителя врезался стоящий «Фольксваген» с 22-летней девушкой за рулем. В аварии пострадала девушка-водитель, ее госпитализировали. 

«5 ноября автоинспекторы выявили 3239 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шестеро водителей, за неиспользование ремней безопасности — 40.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2943 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.

Также зарегистрировано 36 фактов механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших», — сообщает областное управление Госавтоинспекции.

Фото Гоставтоинспекции
авария
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Ссёлки
40 минут назад
Распивали на капоте,они проехали даже не глянули в районе школы 35.
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Гость
52 минуты назад
36 столкновени, а говорили, что день жестянщика проскочили удачно.
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