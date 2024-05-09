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13 минут назад

Сегодня в Липецке: Большой этнографический диктант, в каком возрасте липчанам сменить работу

Информационная картина наступившей среды.

Снег растает

Днём в Липецке температура составит от 0 до +2 градусов. Существенных осадков не одижается, наоборот – будет таять всё то, что выпало вчера.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ангарской, 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, , 4, 5 ,7, 9, 11, 19, 22а, 23, 23а, 21, 25, 27, 29; Базарной, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1; Геологической, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Детской, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 9, 10, 7, 5, 11, 12, 13а, 14, 16; Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а; Юношеской, 13; в переулке Рудном, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.

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В это же время без удобств окажутся и жители частного сектора на улицах автожорожной, Алфавитной, Базарной, Ново-Весовой, Почтовой, Ударников, Шахматной, а также в переулках Бытовом, Дружном, Клеверном, Ландшафтном, Любимом, Малом, Технологическом, Сырском, Усадебном, ,

Отключение света

С 09:00 до 18:00 в связи с ремонтом на сетях погрузятся во мрак улицы А.Г. Кочеткова, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белорусская, Верхняя, Вишнёвая, Водная, Восточная, Д.Бедного, Дорожная, зелёная, Индустриальная, Карбышева, К. Булавина, Коллективная, Коммунальная, Курчатова, Лесная, Линейная, Логовая, Медицинская, Мирная, Мичурина, Общественная, Плодородная, Путейская, Радиаторная 2-я, Раздельная, Садовая, Семенова-Тян-Шанского Станкостроительная 1-я, Станокостроительная 2-я, Сырская, Третьякова, Торговая, Тракторозаводская, Транспортная, Трубная, Цветочная, Центральная, Юбилейная, Южная, площадь Заводская, Чаплыгинское шоссе, проезд Универсальный, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Космический, Ракетный, Свободный, Тёплый, Щепкина, а также садоводчества «Весна», «Ветеран труда», Им. Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель №1», «Тракторостроитель №2», «Трубник».

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В промежутке с 9:00 до 18:00 без электричества на срок до 3-х часов останутся жители улиц И.С. Бурлакова, Добровской, Гражданской, Ярославской, а также жители нескольких улиц в селе Ссёлки.

Пробки

На дорогах осенью нужно особенно держать ухо востро. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о заторах и по возможности их объехать.


Большой этнографический диктант

Липчане могут присоединиться к IX Всероссийской просветительской акции (12+). Участники старше 16 лет должны ответить на 20 вопросов по истории и культуре народов, проживающих на территории РФ и на 10 вопросов, связанных с родным регионом (у детей до 16 лет вопросов всего 20).

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Сегодня ответить на вопросы диктанта можно, например, в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) в 12:30 и в 13:30; в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) – в 12:00, 14:00 и 14:20.
В Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов 15/3) написать диктант можно будет в 13:00, а в историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) – в 13:00 и в 15:00.

Клуб «Филология»

Подучиться сегодня можно в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнецная, 2). В 16:00 здесь состоится заседание знаменитого клуба «Филология» (16+).

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Ольга Дулина

Педагог и репетитор Ольга Дулина раскрывает многие секреты русского языка и литературы, причём – совершенно бесплатно.

«Маленький принц»

Липецкий академический театр драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня порадует спектаклем для детей и взрослых «Маленький принц» (12+). Начало в 15:00 и в 18:00.

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Спектакль по сказке Антуана де Сент-Экзюпери, перевод с французского Норы Галь. «Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга.… Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит

Жизнь исследователя

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 18:31 пройдёт спектакль — «Петя Семенов. Восхождение» (6+).

Под Петей подразумевается известный путешественник П.П. Семёнов-Тян-Шанский (1827 – 1914 гг.). Режиссёром постановки о юных годах исследователя стал Иван Карпов, прославившийся многими смелыми постановками в Липецке.

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Иван Карпов. Фото из личного архива

Виртуальный концерт

Липецкая государственная филармония приглашает в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2), где в 16:00 пройдёт концерт живого классика Александра Чайковского (12+).

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Концерт – виртуальный, это значит, что картинку покажут на большом экране, а звук включат на специальной профессиональной аппаратуре. Чайковский – современный композитор, почетный президент Союза композиторов России, профессор Московской консерватории, художественный руководитель Московской государственной академической филармонии.

В его творческом вечере выступают такие выдающиеся коллективы и исполнители, как Российский национальный оркестр (дирижер Алексей Рубин), Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова, Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, Александр Князев (виолончель), Борис Березовский (фортепиано) и Дмитрий Маслеев (фортепиано).

Кино

Галлерея современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) зовёт в 18:00 на заседание киноклуба и просмотр фильма «Банши Инишерина». США, Великобритания, Ирландия, 2019. Комедия, драма. Режиссёр мартин Макдрона (16+).

1923 год, островок Инишерин возле западного побережья Ирландии. Народу здесь мало, и компанию простоватому доброжелательному фермеру Подрику составляют рассудительная незамужняя сестра, недалекий сын полицейского, миниатюрная ослица Дженни и, главное, его лучший друг — пожилой скрипач Колм. Однажды Подрик, следуя ежедневным маршрутом, заходит за Колмом по дороге в паб, а тот вдруг отказывается не только выпивать, но даже разговаривать с ним. Прижатый к стенке Колм сообщает, что считает Подрика скучным, а если тот продолжит к нему приставать, он отрежет себе палец. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,5.

В ролях: Колин Фарелл, Брендан Глисон, Пэт Шорт.


Праздник силы

Будет чем занять себя сегодня и любителям спорта, в особенности – силовых видов. В 11:00 в ФОК «Спортивный город» (ул. Титова, 8г) стартуют чемпионат и первенство ЦФО по пауэрлифтингу в дисциплине «жим лёжа» с использованием специальной экипировки» (6+).

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Качки из нескольких областей будут в течение всего дня поражать умопомрачительными результатами.

Найти работу в Липецке

Сложности трудоустройства жители Липецкой области в опросе SuperJob оценили в 6,5 балла из 10.

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В среднем проще всего найти работу оказалось в 30-32 года, здесь сложность определили в 4,6 балла, сложнее всего после 60 – 7,7 балла. Мужчинам трудоустроиться оказалось чуть проще, чем представителям «прекрасной половины». С наименьшими трудностями при поиске работы, по их личным оценкам, сталкиваются мужчины в возрасте 27—29 лет (4,2 балла), а женщины — в 33—35 (4,6 балла).

Липчане ценят карьерный рост и удобный график, но на первом месте – деньги

75% липчан готовы рассмотреть вопрос о переходе в другую организацию, выяснили в SuperJob.

5% готовы уйти в любую компанию («Достало всё»), а 70% — только в ту, где предлагают лучшие условия труда. Лишь 7% опрошенных категорически отвергли такую идею.

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На первом месте при смене работы у липчан деньги, об этом заявили 89% опрошенных. Но не только они мотивируют сотрудников. 25% сменили бы работу из-за карьерного роста, 18% - из-за удобного графика, 16% - из-за близости к дому, 13% - ради интересных задач.

Каждый девятый хотел бы работать на удаленке или по гибридному графику. По 8% согласны на переход на условиях получения привлекательного пакета льгот и компенсаций, а также бесплатного обучения. 5% мечтают о снижении рабочей нагрузки. 4% может привлечь автоматизация рабочих процессов и использование современных технологий.

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Сегодня в Липецке
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