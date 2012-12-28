Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Спорт
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16 минут назад
Известный тренер Виктор Шамаев скончался на 72-м году жизни
Прощание состоится завтра в 11:00 в храме Всех Святых.
В последнее время Виктор Митрофанович боролся с онкологией, но не терял бодрости духа, приходил на футбол.… На долю семьи сейчас выпали суровые испытания: на прошлой неделе супруга Шамаева перенесла инсульт. Переживания отразились и на здоровье уважаемого мэтра…
Виктор Шамаев начинал тренерскую деятельность в спортивном клубе «Новолипецк» в качестве тренера СДЮШОР «Металлург». Первым его набором были воспитанники 1965 г.р., затем он выпустил 1971 г.р. Он умудрялся в провинциальном Липецке готовить футболистов, которые входили в состав юношеских сборных Советского Союза, занимавшего тогда 1/6 часть суши. Принял активное участие в подготовке Романа Смольянинова, Андрея Котлярова, Валерия Борисова, Сергей Хаджи и других.
В течение пары десятилетий руководил липецкой ДЮСШ №12 – при нём было выстроено идеальное взаимодействие обеих футбольных школ Липецка – готовившего будущих профессионалов «Металлурга» и ориентированной на массовость и поиск талантов 12-й спортшколы.
Мягкий, добрый, интеллигентный и отзывчивый человек. При этом в критических ситуациях не стеснялся отстаивать своё мнение, например, выступил резко против перераспределения между липецкими футбольными школами тренировочного времени на стадионах. «Слуга царю, отец солдатам» - это про него.
Прощание с Виктором Шамаевым состоится завтра, 6 ноября, в 11:00 в храме Всех Святых (ул. Водопьянова, 19).
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