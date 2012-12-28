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Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными
Происшествия
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Погода в Липецке
458
сегодня, 17:00
1

Снег с дождем задержатся в Липецкой области

5-7 ноября территория Липецкой области окажется в тылу циклона, пройдут небольшие снег, мокрый снег и дождь. Кроме того, 7 ноября с приближением к региону антициклона придет потепление.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 ноября -1-3 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы, 7 ноября – 2-4 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололед. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 15 м/сек. Температура ночью от -1 до -6 градусов, днем – от -3 до +2 градусов. В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура ночью – от -3 до -5 градусов, днем – около нуля градусов. День 5 ноября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 16 градусов мороза.
Погода в Липецке
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Комментарии (1)

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Лена
6 минут назад
На весь год бы такую погодку. Не нужна нам никакая жара и суховеи. Нужен снежок и морозец. В 1604 году на Руси так и было.
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