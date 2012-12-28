Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными
День народного единства в Липецке: где бесплатно развлечься, как работают больницы и травмпункты
Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными
День народного единства в Липецке: где бесплатно развлечься, как работают больницы и травмпункты
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Снег с дождем задержатся в Липецкой области
5-7 ноября территория Липецкой области окажется в тылу циклона, пройдут небольшие снег, мокрый снег и дождь. Кроме того, 7 ноября с приближением к региону антициклона придет потепление.
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