На усманской трассе столкнулись «Калина» и «Эксид»: госпитализирован один из водителей

Два человека пострадали на дорогах области за сутки.





1 ноября на дорогах Липецкой области зарегистрированы два ДТП, оба произошли во второй половине дня.В Липецке на дороге Липецк – Усмань столкнулись автомобили «Лада Калина» с 43-летним водителем и «Эксид» с 60-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель «Калины», его с госпитализировали.В Лебедяни на улице Машиностроителей 42-летний водитель «ВАЗ-2109» сбил 45-летнюю женщину, ее также госпитализировали.