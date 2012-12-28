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42 минуты назад

На усманской трассе столкнулись «Калина» и «Эксид»: госпитализирован один из водителей

Два человека пострадали на дорогах области за сутки.

1 ноября на дорогах Липецкой области зарегистрированы два ДТП, оба произошли во второй половине дня.

В Липецке на дороге Липецк – Усмань столкнулись автомобили «Лада Калина» с 43-летним водителем и «Эксид» с 60-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель «Калины», его с госпитализировали.

В Лебедяни на улице Машиностроителей 42-летний водитель «ВАЗ-2109» сбил 45-летнюю женщину, ее также госпитализировали.

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