Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники
Происшествия
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42 минуты назад
На усманской трассе столкнулись «Калина» и «Эксид»: госпитализирован один из водителей
Два человека пострадали на дорогах области за сутки.
В Липецке на дороге Липецк – Усмань столкнулись автомобили «Лада Калина» с 43-летним водителем и «Эксид» с 60-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель «Калины», его с госпитализировали.
В Лебедяни на улице Машиностроителей 42-летний водитель «ВАЗ-2109» сбил 45-летнюю женщину, ее также госпитализировали.
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