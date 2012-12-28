К 90-летию НЛМК наградят более 3000 сотрудников комбината

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала череда торжественных награждений к 90-летию компании. За вклад в развитие предприятия отметят более 3000 сотрудников. Они получат корпоративные, муниципальные, региональные и ведомственные награды Министерства промышленности и торговли РФ.

Одним из первых заслуженные награды вручили сотрудникам ремонтного комплекса, управления железнодорожного транспорта и автотранспортного управления. В числе награжденных – мастер по ремонту подвижного состава управления железнодорожного транспорта НЛМК Сергей Крюков. За многолетний труд и высокие производственные результаты ему вручили почетное звание «Ветеран труда НЛМК».— Испытываю невероятную радость оттого, что получил награду, — поделился Сергей Крюков. — И сегодня я вдруг понял, как же быстро пролетели эти 29 лет, которые я работаю на комбинате. Вроде бы только недавно пришел сюда слесарем. Развивается предприятие - развиваемся мы!А газоэлектросварщика цеха по ремонту металлургического оборудования Геннадию Меркулову вручили новую почетную награду «Памятный знак 90 лет НЛМК». Кандидатов на нее в своих коллективах определяют сами сотрудники.—Работаю на комбинате уже более сорока лет. Приятно, когда коллеги тебя так ценят – это дает стимул работать еще лучше. Эта награда, наверное, будет самой памятной для меня,— рассказал Геннадий Меркулов.«Памятный знак 90 лет НЛМК» вручат 1000 сотрудников комбината, 190 получат еще одну новую корпоративную награду — «Почетный знак 90 лет НЛМК». 677 человек отметят благодарственными письмами от руководителей, а имена более 700 занесут на Доски почета. Почетное звание «Ветеран труда НЛМК» получат 300 металлургов. Еще 85 сотрудникам вручат муниципальные и региональные награды, а 55 будут удостоены наград Министерства промышленности и торговли РФ.