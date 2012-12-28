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К 90-летию НЛМК наградят более 3000 сотрудников комбината
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сегодня, 16:08

К 90-летию НЛМК наградят более 3000 сотрудников комбината

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала череда торжественных награждений к 90-летию компании. За вклад в развитие предприятия отметят более 3000 сотрудников. Они получат корпоративные, муниципальные, региональные и ведомственные награды Министерства промышленности и торговли РФ. 

Одним из первых заслуженные награды вручили сотрудникам ремонтного комплекса, управления железнодорожного транспорта и автотранспортного управления. В числе награжденных – мастер по ремонту подвижного состава управления железнодорожного транспорта НЛМК Сергей Крюков. За многолетний труд и высокие производственные результаты ему вручили почетное звание «Ветеран труда НЛМК».

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— Испытываю невероятную радость оттого, что получил награду, — поделился Сергей Крюков. — И сегодня я вдруг понял, как же быстро пролетели эти 29 лет, которые я работаю на комбинате. Вроде бы только недавно пришел сюда слесарем. Развивается предприятие - развиваемся мы!

А газоэлектросварщика цеха по ремонту металлургического оборудования Геннадию Меркулову вручили новую почетную награду «Памятный знак 90 лет НЛМК». Кандидатов на нее в своих коллективах определяют сами сотрудники. 

—Работаю на комбинате уже более сорока лет. Приятно, когда коллеги тебя так ценят – это дает стимул работать еще лучше. Эта награда, наверное, будет самой памятной для меня,— рассказал Геннадий Меркулов. 

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 «Памятный знак 90 лет НЛМК» вручат 1000 сотрудников комбината, 190 получат еще одну новую корпоративную награду — «Почетный знак 90 лет НЛМК». 677 человек отметят благодарственными письмами от руководителей, а имена более 700 занесут на Доски почета. Почетное звание «Ветеран труда НЛМК» получат 300 металлургов. Еще 85 сотрудникам вручат муниципальные и региональные награды, а 55 будут удостоены наград Министерства промышленности и торговли РФ. 

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