Отец двоих детей ушёл на СВО, чтобы погасить полумиллионный долг по алиментам

К этому моменту на мужчину возбудили уже два уголовных дела за неуплату алиментов.

В Задонском районе отец двоих детей заключил контракт с Минобороны России и ушёл на СВО, чтобы погасить долг по алиментам более чем на 500 000 рублей.По сообщению пресс-службы УФССП России по Липецкой области, сначала в отношении задонца приставы завели два исполнительных производства о взыскании задолженности. Но долг он не погашал, нигде не работал и найти работу не пытался.Потом должника привлекли к административной ответственности: по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ он получил по 50 часов обязательных работ по каждому протоколу. Но и обязательные работы отец не отбыл и алименты по-прежнему не платил. Тогда на мужчину возбудили уже два уголовных дела: по части первой статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов.В итоге мужчина подписал контракт с Министерством обороны России, отправился на СВО и начал погашать долг.