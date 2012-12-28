Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Общество
2281
вчера, 16:47
26
Отец двоих детей ушёл на СВО, чтобы погасить полумиллионный долг по алиментам
К этому моменту на мужчину возбудили уже два уголовных дела за неуплату алиментов.
По сообщению пресс-службы УФССП России по Липецкой области, сначала в отношении задонца приставы завели два исполнительных производства о взыскании задолженности. Но долг он не погашал, нигде не работал и найти работу не пытался.
Потом должника привлекли к административной ответственности: по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ он получил по 50 часов обязательных работ по каждому протоколу. Но и обязательные работы отец не отбыл и алименты по-прежнему не платил. Тогда на мужчину возбудили уже два уголовных дела: по части первой статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов.
В итоге мужчина подписал контракт с Министерством обороны России, отправился на СВО и начал погашать долг.
3
2
1
6
6
Комментарии (26)