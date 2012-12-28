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2281
вчера, 16:47
26

Отец двоих детей ушёл на СВО, чтобы погасить полумиллионный долг по алиментам

К этому моменту на мужчину возбудили уже два уголовных дела за неуплату алиментов.

В Задонском районе отец двоих детей заключил контракт с Минобороны России и ушёл на СВО, чтобы погасить долг по алиментам более чем на 500 000 рублей.

По сообщению пресс-службы УФССП России по Липецкой области, сначала в отношении задонца приставы завели два исполнительных производства о взыскании задолженности. Но долг он не погашал, нигде не работал и найти работу не пытался.

Потом должника привлекли к административной ответственности: по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ он получил по 50 часов обязательных работ по каждому протоколу. Но и обязательные работы отец не отбыл и алименты по-прежнему не платил. Тогда на мужчину возбудили уже два уголовных дела: по части первой статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов.

В итоге мужчина подписал контракт с Министерством обороны России, отправился на СВО и начал погашать долг.
алименты
дети
приставы
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Комментарии (26)

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Сначала новые
Женщины
вчера, 19:35
Сейчас такие-Деньги давай,деньги..Все ,как один-ПРЫНЦЕССЫ!!!Ресницы -наклеют,ногти-наклеют...Деньги давай...
Ответить
А дети
вчера, 22:26
То есть воспитывать, кормить, одевать и содержать детей должна только мать. А отец будет пить, гулять и не платить алименты. Их и взыскали в таком количестве, потому что много лет подряд он их не платил. Да и детьми, видимо, совсем не интересовался. Какие ресницы? Какие ногти? Вас что, переклинило?
Ответить
Михаил Потапыч
вчера, 21:54
А причем тут это? Он обязан выплачивать определенную сумму.
Ответить
Тётя Мотя
вчера, 19:06
Дай Бог чтоб вернулся.
Ответить
Я спросить.
вчера, 19:04
Так я не понял. Он патриот или поехал за деньгами?
Ответить
Работ
вчера, 20:25
А где работать, чтобы обеспечивать двоих детей и самому кормиться?
Ответить
Ответ
вчера, 19:16
И то, и другое. Есть такая профессия - Родину защищать. (с)
Ответить
Все понятно.
вчера, 18:49
Вы рожайте больше девиз! Потом туда я правильно понял? Если государство заинтересовано в том чтоб люди рождались тогда вопрос такой. Разошлись при 3 детях это значит туда?
Ответить
Конечно
вчера, 19:10
Понятно. Мужик нашёл возможность погасить долги, а не сквозанул через Верхний Ларс.
Ответить
просто
вчера, 18:44
Жесть
Ответить
А у нас
вчера, 18:35
Один ушёл на СВО потому что алименты на троих детей. И как зарплата то и получать не фига. Ещё и кредит за машину.
Ответить
Вот как.
вчера, 18:16
Это как раньше работать ездили на север за деньгами. Так и здесь такой же случай?
Ответить
Были бы
вчера, 17:51
Глаза у той головы,куда его несёт...
Ответить
Ещё раз
вчера, 17:45
Убеждаюсь, мужики нужны только в виде кошелька, больше не зачем...
Ответить
Люди
вчера, 22:42
Мужчина, если он мужчина, должен участвовать в воспитании своего ребёнка, в том числе, содержать его материально, пока он не достиг совершеннолетия.
Ответить
А что?
вчера, 20:28
А что ещё вы можете предложить? Свою "любовь" в виде претензий и требований?
Ответить
Ну
вчера, 19:35
Логично.
Ответить
Лена
вчера, 17:37
Как так, разве для этого?
Ответить
Ну
вчера, 19:37
Нормальным девушкам ещё и для жизни, но их немного, нормальных.
Ответить
Огласите
вчера, 20:30
Нормальным девушкам ещё и для жизни, но их немного, нормальных. Перечислите критерии нормальности, пожалуйста!
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