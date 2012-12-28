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Происшествия
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сегодня, 13:39
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В Горицах горел камыш
Накануне в пойме реки Воронеж произошел сильный пожар
В ГУ МЧС России по Липецкой области рассказали подробности этого возгорания.
— Подразделения МЧС обнаружили горение камыша в пойме реки Воронеж. Подъезда к очагу пожара не было, явной угрозы населённым пунктам — тоже. Отделением пожарной охраны проводился контроль за обстановкой в целях недопущения распространения горения, в том числе на населённые пункты. К 23 часам вечера отделение вернулось в пункт постоянной дислокации, — сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Липецкой области.
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