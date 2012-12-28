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вчера, 16:00
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Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»

В Усмани 57-летний мужчина так лишился 344 тысяч рублей.

Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 29 октября в полицию обратился 57-летний житель Усмани, которому позвонил «сотрудник энергосбытовой компании» и под предлогом поверки технического состояния счётчика завладел пришедшим на телефон кодом от «Госуслуг».

Потом мужчине позвонил псевдосотрудник «Госуслуг» и убедил усманца перевести 344 тысячи рублей. Деньги мужчина отправил на счёт мошенникам через терминал в Воронеже.

В Лебедяни 63-летнему мужчине 28 октября позвонил «сотрудник ресурсоснабжающей организации» и под предлогом продления договора на эксплуатацию счётчика убедил перевести мошенникам 35 тысяч рублей.

42-летняя липчанка хотела доехать до Москвы на попутке и нашла перевозчика через сервис «Бла-бла-кар». Он предложил женщине перейти по ссылке для бронирования места. В результате она лишилась 3 945 рублей.

76-летней липчанке с 3 по 11 октября звонили от лица оператора сотовой связи и полиции. В результате собеседники убедили пенсионерку перевести на «резервный счёт» 368 тысяч рублей. 29 октября пожилая женщина пришла в полицию.

На «резервный счёт» в Липецке перевёл деньги и 47-летний мужчина. Это произошло ещё в июле. 1 миллион 301 тысячу рублей липчанин взял в кредит и через банкомат отправил мошенникам. Когда с него стали требовать заёмный средства — мужчина пришёл в полицию.

В Добринке 43-летний мужчина с 25 августа по 20 октября общался в мессенджере с «сотрудником инвестиционного агентства». Тот убедил добринца вложить в инвестиции 1 миллион 615 тысяч рублей — деньги он переводил по номеру телефона.

В Ельце у 29-летней женщины с 27 по 28 октября неизвестные посредством программы удалённого доступа похитили с расчётного счёта 103 100 рублей.

В Лебедяни 22-летняя женщина 28 октября под предлогом покупки зимней резины перешла по ссылке и лишилась 52 454 рублей.

В той же Лебедяни 72-летний мужчина пообщался с «сотрудником сотовой компании» и под предлогом продления сим-карты лишился 19 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Старенький
вчера, 20:07
Народ повёлся , а банки защищать вас не будут, всё по умолчанию. Наличными оно надёжнее.
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Липецкие басни
вчера, 17:34
И стар и млад ополоумел! Телевизор надо меньше смотреть (мозги гниют от него), физкультурой лучше заняться!
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Учёный из училища
вчера, 17:22
В квитанции за ЖКХ внимательно смотрите, там такое присылают! Но им можно, они не мошенники, а бизнесмены, это меняет дело, так как бизнес кошмарить нельзя! Ферштейн?
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Елы Палыч
вчера, 17:04
этих уже не спасти
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Нервная мать
вчера, 16:32
Когда создали карточки, то сразу стало понятно, что люди будут лишаться денег. Это вам не кошелек украсть с наличкой. Такие суммы уходят и никто не знает куда или знать не хотят. Бабушки не доедают, складывают каждую копейку, чтобы был "запас" и лишаются всего. Не от сытной жизни у них лежат нетронутыми деньги. Экономят на себе. А тут раз - и нет ничего.
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555
вчера, 17:45
Нет тех кто недоедает люди просто хотят денег на халяву обезумели
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Скажите
вчера, 16:22
Зачем Вы берёте и отвечаете на незнакомые номера?
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Петрович.
вчера, 18:49
Потому что ждешь звонка от .....
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