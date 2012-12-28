В Усмани 57-летний мужчина так лишился 344 тысяч рублей.

Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 29 октября в полицию обратился 57-летний житель Усмани, которому позвонил «сотрудник энергосбытовой компании» и под предлогом поверки технического состояния счётчика завладел пришедшим на телефон кодом от «Госуслуг».Потом мужчине позвонил псевдосотрудник «Госуслуг» и убедил усманца перевести 344 тысячи рублей. Деньги мужчина отправил на счёт мошенникам через терминал в Воронеже.В Лебедяни 63-летнему мужчине 28 октября позвонил «сотрудник ресурсоснабжающей организации» и под предлогом продления договора на эксплуатацию счётчика убедил перевести мошенникам 35 тысяч рублей.42-летняя липчанка хотела доехать до Москвы на попутке и нашла перевозчика через сервис «Бла-бла-кар». Он предложил женщине перейти по ссылке для бронирования места. В результате она лишилась 3 945 рублей.76-летней липчанке с 3 по 11 октября звонили от лица оператора сотовой связи и полиции. В результате собеседники убедили пенсионерку перевести на «резервный счёт» 368 тысяч рублей. 29 октября пожилая женщина пришла в полицию.На «резервный счёт» в Липецке перевёл деньги и 47-летний мужчина. Это произошло ещё в июле. 1 миллион 301 тысячу рублей липчанин взял в кредит и через банкомат отправил мошенникам. Когда с него стали требовать заёмный средства — мужчина пришёл в полицию.В Добринке 43-летний мужчина с 25 августа по 20 октября общался в мессенджере с «сотрудником инвестиционного агентства». Тот убедил добринца вложить в инвестиции 1 миллион 615 тысяч рублей — деньги он переводил по номеру телефона.В Ельце у 29-летней женщины с 27 по 28 октября неизвестные посредством программы удалённого доступа похитили с расчётного счёта 103 100 рублей.В Лебедяни 22-летняя женщина 28 октября под предлогом покупки зимней резины перешла по ссылке и лишилась 52 454 рублей.В той же Лебедяни 72-летний мужчина пообщался с «сотрудником сотовой компании» и под предлогом продления сим-карты лишился 19 тысяч рублей.