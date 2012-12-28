Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Происшествия
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вчера, 14:16
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Пожилой липчанин оставил в парке Победы сумку на радость безработного: украдены деньги и украшения
Полицейские раскрыли кражу денег и бижутерии из сумки 79-летнего жителя Липецка в парке Победы. Задержан 44-летний безработный.
Как сообщили в полиции, по подозрению в краже задержан неработающий 44-летний житель Липецка. Деньги старика он потратил, как и выручку от продажи бижутерии — тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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