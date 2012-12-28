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вчера, 14:16
16

Пожилой липчанин оставил в парке Победы сумку на радость безработного: украдены деньги и украшения

Полицейские раскрыли кражу денег и бижутерии из сумки 79-летнего жителя Липецка в парке Победы. Задержан 44-летний безработный. 

Сумку пенсионер забыл на лавочке вечером 17 октября. Судя по записи камеры наблюдения, забывчивостью старика тут же воспользовался мужчина в красной куртке: за несколько секунд он опустошил сумку и ушел. Когда пожилой мужчина вернулся к лавочке, то обнаружил пропажу кошелька, в котором было 6500 рублей, кольца и серег. Общий ущерб составил 11 500 рублей. 

Как сообщили в полиции, по подозрению в краже задержан неработающий 44-летний житель Липецка. Деньги старика он потратил, как и выручку от продажи бижутерии — тысячу  рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 

кража
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Комментарии (16)

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Олеся
вчера, 20:19
Сало копченое, сало соленое и спаржу я оставила в автобусе №30. Обувь и хурму взяла а пакетик с салом поставила на верхнем сидении сбоку и почему-то забыла.
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Сергей
вчера, 22:10
Если кто взял спаржу- это минимум лет пять общего. За сало, может, и больше.
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Сумка
вчера, 19:51
Как лежала, так и осталась лежать. Какая-то постанова или подстанова.
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Закон и порядок
вчера, 19:01
Ну посидит, подумает за 7000 рублей.
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Город
вчера, 18:59
Сам виноват оставил
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отставник
вчера, 18:55
странно однако пенс деньги украшения сумка на лавке как то не стыкуется, он что украшения в сумке носил
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Зачем
вчера, 15:49
старику носить кольца и серьги ? Любит старик золотишко ,так что не может с ним растаться на миг ?
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Норма
вчера, 19:02
Есть такая примета.если носить на себе или при себе золотые или ювелирные украшения,то это приносит богатство или,по крайней мере,избавляет от бедности,поэтому богатые украшенные кольцами и украшениями богаты,а бедные не имеющие их-бедны.
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Витек
вчера, 15:35
не в ту сторону пошел
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ИВАН
вчера, 15:09
А зачем пенсионерам ювелирные украшения што укрошать в очереди в поликлиника
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Да уж
вчера, 15:20
Может любимой нес
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Липчанин.
вчера, 14:38
Что пенсионер в кошельке носил серьги и кольца???
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26-й
вчера, 15:23
Этот мужчина продавал бижутерию в парке Победа", а в кошельке была выручка. Хоть читайте о чем пишут.
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Елена
вчера, 19:35
Этот мужчина продавал бижутерию в парке Победа", а в кошельке была выручка. Хоть читайте о чем пишут. Ничего он не продавал, ходит на свидание к бабульке, носит подарки. Всё лето танцевал под гармонь в беседке
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Налог
вчера, 17:12
Этот мужчина продавал бижутерию в парке Победа", а в кошельке была выручка. Хоть читайте о чем пишут. а налоги он платит как ИП ?
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ну
вчера, 14:34
странный набор был в сумке у забывчивого старика :кошелек,кольца и серьги.
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