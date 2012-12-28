Пожилой липчанин оставил в парке Победы сумку на радость безработного: украдены деньги и украшения

Полицейские раскрыли кражу денег и бижутерии из сумки 79-летнего жителя Липецка в парке Победы. Задержан 44-летний безработный.





В вашем браузере отключен JavaScript

Сумку пенсионер забыл на лавочке вечером 17 октября. Судя по записи камеры наблюдения, забывчивостью старика тут же воспользовался мужчина в красной куртке: за несколько секунд он опустошил сумку и ушел. Когда пожилой мужчина вернулся к лавочке, то обнаружил пропажу кошелька, в котором было 6500 рублей, кольца и серег. Общий ущерб составил 11 500 рублей.Как сообщили в полиции, по подозрению в краже задержан неработающий 44-летний житель Липецка. Деньги старика он потратил, как и выручку от продажи бижутерии — тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».