Доставленная в наркодиспансер женщина пыталась проглотить обнаруженные у нее свёртки с наркотиками

Жительницу Ельца будут судить за хранение наркотических средств

В отношении 27-летней ельчанки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Наркотики у нее нашли в наркодиспансере, куда ее доставили.«Обвиняемая поступила в наркологический диспансер для госпитализации. В помещении приемного покоя при оформлении необходимых документов сотрудник медицинского учреждения попросил ельчанку показать личные вещи, на что женщина остро отреагировала и, достав из сумки свертки с порошкообразным веществом, попыталась их проглотить. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции у женщины было изъято 5 свертков, завернутых в изоленту. Согласно заключению эксперта их содержимым оказался синтетический наркотик», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.Дело ельчанки передано в суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.