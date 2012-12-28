Доставленная в наркодиспансер женщина пыталась проглотить обнаруженные у нее свёртки с наркотиками
Происшествия
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8 минут назад
Доставленная в наркодиспансер женщина пыталась проглотить обнаруженные у нее свёртки с наркотиками
Жительницу Ельца будут судить за хранение наркотических средств
«Обвиняемая поступила в наркологический диспансер для госпитализации. В помещении приемного покоя при оформлении необходимых документов сотрудник медицинского учреждения попросил ельчанку показать личные вещи, на что женщина остро отреагировала и, достав из сумки свертки с порошкообразным веществом, попыталась их проглотить. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции у женщины было изъято 5 свертков, завернутых в изоленту. Согласно заключению эксперта их содержимым оказался синтетический наркотик», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Дело ельчанки передано в суд. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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