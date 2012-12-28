Школьное питание подавали в тарелках со сколами

А готовили еду в алюминиевой посуде.

В Добровском районе прокуратура обнаружила нарушения при организации школьного питания.«В двух школах не соблюдались требования СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Ученикам готовили пищу в алюминиевых кастрюлях и подавали ее в тарелках со сколами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Выявлены и другие нарушения. Так, в школьных холодильниках нарушалось товарное соседство: на одной полке хранились яйца и молоко, мясо и овощи. Кроме того, не всегда отбирались суточные пробы питания, которые нужны для того, чтобы при возникновении кишечных инфекций у школьников исследовать эти пробы на патогены и выявить причину заболевания.По итогам проверки в отношении должностных лиц, ответственных за организацию питания, возбуждено два дела об административных правонарушениях по статье 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». Им грозит штраф от 3000 до 7000 рублей. А в адрес директоров школ внесены представления.