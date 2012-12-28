Общество
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58 минут назад
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Сливочное масло: подорожало даже супердешевое
Итоги недели: цены.
Корзина с дорогими продуктами подросла в цене на 20 рублей. За молодую капусту на рынке просят 170 рублей.
Несколько недель подряд растет в цене сливочное масло. Но все это время цены на супердешевое масло в фасовке по полкилограмма, стояли как вкопанные. На этой неделе сдались и они — подорожание составило 10%.
А 180-граммовая пачка без скидок стоит уже больше двухсот рублей.
В СМИ появилась информация о том, что в некоторых продовольственных магазинах России масло, избежание воровства, убрали с прилавков. Купить его можно только, подойдя к кассе.
В обычных супермаркетах Липецка сливочное масло беспрепятственно лежит на полках. Однако на прилавках магазина дорогой ценовой категории, который мы не используем для своих наблюдений, сливочное масло уже давно продается в пластиковых контейнерах со специальной защитой, как икра.
Пошли в рост и цены на яблоки: аукнулись весенние заморозки. В магазинах яблоки подорожали примерно рублей на 10 за килограмм.
Самые дешевые, по-прежнему, можно купить на Центральном рынке — по 65 рублей, но это, скорее, исключение, чем правило. Чаще всего килограмм на рынке предлагают за 120 рублей.
Морковь немного снизилась в цене, но в одном из магазинов мы увидели только мытую, которая значительно дороже немытой.
И снова нас удивил магазин, в котором две недели подряд мы наблюдали перебои с сахаром. Товар появился, но на прилавке лежало всего три пачки.
В мясных рядах Центрального рынка продавцы страдают от отсутствия покупателей.
— Закупочные цены на свинину на прошлой неделе поднялись на 12 рублей за килограмм! А в розницу как цены увеличивать? — пожаловалась продавец.
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