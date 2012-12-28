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Общество
842
58 минут назад
9

Сливочное масло: подорожало даже супердешевое

Итоги недели: цены.

На этой неделе наша корзина дешевых продуктов подешевела по сравнению с предыдущим значением на 32 рубля 23 копейки. В основном потому, что мы нашли свинину со скидкой и обнаружили супердешевый хлеб.



Корзина с дорогими продуктами подросла в цене на 20 рублей. За молодую капусту на рынке просят 170 рублей.



Несколько недель подряд растет в цене сливочное масло. Но все это время цены на супердешевое масло в фасовке по полкилограмма, стояли как вкопанные. На этой неделе сдались и они — подорожание составило 10%.

А 180-граммовая пачка без скидок стоит уже больше двухсот рублей.



В СМИ появилась информация о том, что в некоторых продовольственных магазинах России масло, избежание воровства, убрали с прилавков. Купить его можно только, подойдя к кассе.

В обычных супермаркетах Липецка сливочное масло беспрепятственно лежит на полках. Однако на прилавках магазина дорогой ценовой категории, который мы не используем для своих наблюдений, сливочное масло уже давно продается в пластиковых контейнерах со специальной защитой, как икра.



Пошли в рост и цены на яблоки: аукнулись весенние заморозки. В магазинах яблоки подорожали примерно рублей на 10 за килограмм.





Самые дешевые, по-прежнему, можно купить на Центральном рынке — по 65 рублей, но это, скорее, исключение, чем правило. Чаще всего килограмм на рынке предлагают за 120 рублей.

Морковь немного снизилась в цене, но в одном из магазинов мы увидели только мытую, которая значительно дороже немытой.



И снова нас удивил магазин, в котором две недели подряд мы наблюдали перебои с сахаром. Товар появился, но на прилавке лежало всего три пачки.



В мясных рядах Центрального рынка продавцы страдают от отсутствия покупателей.

— Закупочные цены на свинину на прошлой неделе поднялись на 12 рублей за килограмм! А в розницу как цены увеличивать? — пожаловалась продавец.
 
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
мама, дорогая
10 минут назад
Спокойствие, только спокойствие !!!! Год назад была неразбериха с яйцами, потом всё нормализовалось. Так и со всем остальным будет, рынок всё устаканит....
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тема для размышления
13 минут назад
Всё дорожает и будет дорожать, до тех пор пока цену на бензин не обуздают. Дорожает бензин- дорожает всё остальное по цепочке. Это капитализм, господа.....
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бомж Володя
14 минут назад
Хорошие цены. Всё по карману. Жить можно!
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Макс
19 минут назад
Нечего хорошего не будет только всё будет дороже.
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Внушаемый
25 минут назад
после прочтения данной статьи мозг немного впадает в ступор на время ! А потом возникает сильное желание включить спасительный для мозга телевизор ! Капуста по 170р. ! Помню лет пятнадцать назад на рынке в это время капусту продавали по 1 р. за кг. Капустой рынок был просто завален и стоял стойкий капустный запах над рынком! В мясных рядах отсутствие покупателей ! Все вегетаранцами стали что ли с зарплатами 65,5 тыс.!Зашел в Пятерочку ,там яблоки с детский кулачек размером под 130 р. за кг. Бедный мозг ,одно спасение телевизор !
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Любопытный
53 секунды назад
Где это и кого конкретно, зарплата 65 с половиной тыс.руб? Откуда, интересно, вы взяли такую информацию?
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Любопытный
11 минут назад
Где это и кого конкретно, зарплата 65 с половиной тыс.руб? Откуда, интересно, вы взяли такую информацию?
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не-а чё
13 минут назад
Так креативные орут на каждом углу,зачем нам,что то сажать и сеять,мы в пятерочке купим.
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Элиот
52 минуты назад
1985 год, Перестройка". Первым подорожало масло, потом все остальное. Потом, всё пропало из магазинов, потом ввели талоны. Ну а потом, вы знаете что произошло....
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