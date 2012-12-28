В Грязях сожители-наркокурьеры получили 9,5 и 8 лет колонии

Они пытались сбыть 165 граммов наркотиков.

Грязинский городской суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор сожителям-наркокурьерам: 45-летний безработный мужчина получил 9 лет и 6 месяцев строгого режима, 50-летняя женщина-штукатур строительной организации — 8 лет общего режима.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в октябре 2022 года пара списалась в мессенджере с неизвестным под ником «Маша» и согласилась на продажу наркотиков в Липецкой области. Сожители взяли на себя обязанности получать наркотики, хранить, расфасовывать их и размещать в закладки.Пара жила на улице Плеханова в Липецке. 11 октября 2022 года мужчина и женщина забрали из закладки 0,78 грамма наркотической смеси с метадоном в составе и потом часть полученного наркотика — 0,38 грамма положили в тайник недалеко от дома №18 по улице Циолковского. Оставшиеся 0,40 грамма наркотика они поместили в закладку у дома №63 по улице Маяковского.19 октября 2022 года наркокурьеры забрали из закладки в районе Сокола уже 118,05 грамма смеси с метадоном и 46,87 грамма смеси с героином. После этого на автомобиле «Фольксваген Джетта» сожители направились в село Большой Самовец Грязинского района и сделали там две закладки на улице Новой. В одной было 0,37 грамма, в другой — 0,24 грамма наркотиков.Потом пара была задержана полицейскими. В салоне «Фольксвагена» они нашли наркотики. Вещества из четырёх закладок также были изъяты.Спустя два года пару осудили по части третьей статьи 30,части пятой статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».