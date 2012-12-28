Предприимчивый грязинец захватил часть леса и уже поставил фундамент для забора

Но мужчину одёрнула прокуратура.

Предприимчивый житель области самовольно захватил участок леса на территории Балашовского лесничества в Грязинском районе.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, он установил на участке бетонное основание для ограды длиной в 85 метров, но сам забор возвести не успел — помешали сотрудники Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры, нагрянувшие с проверкой по информации Управления лесного хозяйства Липецкой области.Прокуратура направила в суд иск о взыскании с мужчины компенсации ущерба, причиненного лесному фонду в сумме 111,8 тысячи рублей (эта сумма сложилась из ущерба, нанесённого повреждением почвы при возведении фундамента забора) и демонтаже бетонного основания. Требования судом удовлетворены.