Липецкая «Квадра» не подписывает с управляющими компаниями договоры по параметрам теплоносителя в дома
Школьные туалеты без перегородок — на время ремонта, камера в предбаннике — для отслеживания вандалов
Сегодня в Липецке: ОЦКНТ открывает сезон грандиозным концертом, «Князь Игорь» в липецкой обработке
Происшествия
125
58 минут назад
3
Мигрант пытался подкупить сотрудника ФСБ и получил год колонии
Иностранец попался с поддельными документами и пытался откупиться за 50 тысяч рублей.
У гражданина Узбекистана истёк срок временного пребывания на территории России и он решил купить поддельные документы через Telegram. Мигрант заказал патент, миграционную карту и два чека-ордера, подтверждающие законность его пребывания и работы в Липецкой области до 14 марта 2025 года.
Пакет с липовыми документами он получил 20 марта в отделении почтовой связи. Однако недалеко от почты иностранца остановили сотрудники УФСБ. Для удостоверения личности гражданин Узбекистана предъявил паспорт и фальшивые документы.
Подделка тут же вскрылась и сотрудники УФСБ усадили иностранца в служебный автомобиль. Там он решил откупиться и предложил оперативнику 50 000 рублей.
В результате мигранта осудили сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по части третьей статьи 327 УК РФ за поддельные документы и по части третьей статьи 291 УК РФ за дачу взятки.
0
0
0
2
0
Комментарии (3)