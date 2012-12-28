Мигрант пытался подкупить сотрудника ФСБ и получил год колонии

Иностранец попался с поддельными документами и пытался откупиться за 50 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Липецка приговорил гражданина Узбекистана к году колонии общего режима за приобретение заведомо поддельных документов, и дачу взятки должностному лицу.У гражданина Узбекистана истёк срок временного пребывания на территории России и он решил купить поддельные документы через Telegram. Мигрант заказал патент, миграционную карту и два чека-ордера, подтверждающие законность его пребывания и работы в Липецкой области до 14 марта 2025 года.Пакет с липовыми документами он получил 20 марта в отделении почтовой связи. Однако недалеко от почты иностранца остановили сотрудники УФСБ. Для удостоверения личности гражданин Узбекистана предъявил паспорт и фальшивые документы.Подделка тут же вскрылась и сотрудники УФСБ усадили иностранца в служебный автомобиль. Там он решил откупиться и предложил оперативнику 50 000 рублей.В результате мигранта осудили сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по части третьей статьи 327 УК РФ за поддельные документы и по части третьей статьи 291 УК РФ за дачу взятки.