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125
58 минут назад
3

Мигрант пытался подкупить сотрудника ФСБ и получил год колонии

Иностранец попался с поддельными документами и пытался откупиться за 50 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Липецка приговорил гражданина Узбекистана к году колонии общего режима за приобретение заведомо поддельных документов, и дачу взятки должностному лицу.

У гражданина Узбекистана истёк срок временного пребывания на территории России и он решил купить поддельные документы через Telegram. Мигрант заказал патент, миграционную карту и два чека-ордера, подтверждающие законность его пребывания и работы в Липецкой области до 14 марта 2025 года.

Пакет с липовыми документами он получил 20 марта в отделении почтовой связи. Однако недалеко от почты иностранца остановили сотрудники УФСБ. Для удостоверения личности гражданин Узбекистана предъявил паспорт и фальшивые документы.

Подделка тут же вскрылась и сотрудники УФСБ усадили иностранца в служебный автомобиль. Там он решил откупиться и предложил оперативнику 50 000 рублей.

В результате мигранта осудили сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по части третьей статьи 327 УК РФ за поддельные документы и по части третьей статьи 291 УК РФ за дачу взятки.
взятка
миграция
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Загадка века !
13 минут назад
Интересно - кто же ему продал пакет документов что прямо через минуту его приняли работники ФСБ ?
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Совпадение
3 минуты назад
Не думаю...
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*
20 минут назад
У них вся жизнь купи продай .и дай.
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