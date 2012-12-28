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Происшествия
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сегодня, 10:27
Пожарные потушили огонь на складе лакокрасочных покрытий под Ельцом
Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
«В данный момент открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров, распространения огня не допущено. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в официальном сообщении МЧС.
Склад тушили 38 пожарных при помощи 11 единиц техники.
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