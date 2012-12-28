Пожарные потушили огонь на складе лакокрасочных покрытий под Ельцом

Площадь пожара составила 500 квадратных метров.



В пригороде Ельца пожарные потушили пожар на складе лакокрасочных покрытий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.«В данный момент открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров, распространения огня не допущено. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в официальном сообщении МЧС.Склад тушили 38 пожарных при помощи 11 единиц техники.