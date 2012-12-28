Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчан предупреждают о шести новых способах мошенничества
Происшествия
Знаменитый «Коля-Домкрат» теперь бьёт мировые рекорды на пару с уникальной внучкой
Спорт
Долгострой на улице Неделина станет частным медицинским центром
Общество
70-летняя женщина погибла на трассе «Дон» в Становлянском районе
Происшествия
Липецкая «Квадра» не подписывает с управляющими компаниями договоры по параметрам теплоносителя в дома
Общество
Стекло на Доватора упало само
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Школьные туалеты без перегородок — на время ремонта, камера в предбаннике — для отслеживания вандалов
Общество
Подросток проломил трубой стену гаража и вынес два комплекта резины
Происшествия
В Липецке очередной порыв воды заткнули бруском тротуарной плитки
Общество
Читать все
Двухлетней липчанке Каролине нужна помощь в сборе средств на опору для стояния и ходунки
Общество
Птица в Копцевых Хуторах погибла от яда против грызунов
Происшествия
Сегодня в Липецке: ОЦКНТ открывает сезон грандиозным концертом, «Князь Игорь» в липецкой обработке
Общество
Липчанка отсудила у турагента 279 тысяч рублей, но денег так и не увидела
Общество
Липецких волейболисток растерзали «тигрицы»
Спорт
Липецкая вечЁрка: ждите отопления, разбитый павильон и где ставить аттракционы?
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Кражу из магазина спорттоваров записала камера наблюдения
Происшествия
В БСМП запретили посещение пациентов и ввели масочный режим
Здоровье
Пожарные потушили огонь на складе лакокрасочных покрытий под Ельцом
Происшествия
Читать все
Происшествия
343
сегодня, 10:27

Пожарные потушили огонь на складе лакокрасочных покрытий под Ельцом

Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В пригороде Ельца пожарные потушили пожар на складе лакокрасочных покрытий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

«В данный момент открытое горение ликвидировано на площади 500 квадратных метров, распространения огня не допущено. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в официальном сообщении МЧС.

Склад тушили 38 пожарных при помощи 11 единиц техники.
МЧС
пожар
0
0
2
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru