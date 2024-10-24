Школьные туалеты без перегородок — на время ремонта, камера в предбаннике — для отслеживания вандалов

Ученики одной из липецких школ пожаловались главе лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на отсутствие перегородок в туалете. Оказалось, что их сняли на время ремонта — старые перегородки сами же школьники и разбили.