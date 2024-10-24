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Школьные туалеты без перегородок — на время ремонта, камера в предбаннике — для отслеживания вандалов
Общество
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55 минут назад
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Школьные туалеты без перегородок — на время ремонта, камера в предбаннике — для отслеживания вандалов
Ученики одной из липецких школ пожаловались главе лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на отсутствие перегородок в туалете. Оказалось, что их сняли на время ремонта — старые перегородки сами же школьники и разбили.
«...Двери на кабинках в мужских туалетах сняли, камеры поставили. Интересно, куда уйдет видео с камер потом и кто это будет смотреть?».
Екатерина Мизулину запостила фото из липецкой школы №29, в мужском туалете которой 23 октября убрали перегородки между унитазами, а комнате с умывальниками появилась видеокамера.
Оказалось, что перегородки в школьном туалете убраны на время ремонта, и санузел закрыт. Об этом GOROD48 рассказали в городском департаменте образования. Фото, отправленные Мизулиной, сделаны во время замены перегородок. 25 октября в школе начнутся каникулы, а когда ученики вернутся, туалеты будут уже отремонтированы. Но и ремонтируют их неспроста. Перегородки, равно как и пластиковые двери кабинок, разносят школьники. Именно из-за этого была установлена камера. Но не в самом туалете, а в предбаннике, при этом камера не захватывает помещение, где расположены унитазы.
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