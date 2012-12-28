На НЛМК отметили 85-летие энергетического производства

На Новолипецком металлургическом комбинате отметили 85-летие энергетического производства. В честь юбилея лучшим энергетикам НЛМК вручили корпоративные награды. Сотрудников и ветеранов поздравили руководители компании и профсоюзного комитета.

Объекты энергетики были одними из первых при строительстве предприятия. В октябре 1939 года для оперативного управления энергетическими цехами был образован отдел главного энергетика, в состав которого вошли ТЭЦ, электроцех, цех водоснабжения, газоочистка, энергобюро.Сегодня энергетическое производство включает три ТЭЦ, газовый и кислородный цехи, теплосиловой цех, цехи электроснабжения и водоснабжения. Более 1900 энергетиков комбината ежедневно обеспечивают бесперебойное снабжение цехов предприятия электрической энергией, теплом, паром, технической водой, продуктами разделения воздуха для выплавки металла.За последние 30 лет на НЛМК построили более 30 энергетических объектов: введена в строй утилизационная ТЭЦ номинальной мощностью 150 МВт, две газовые утилизационные бескомпрессорные турбины для экологически чистой выработки электроэнергии, два турбогенератора ТЭЦ, продолжается замена и модернизация компрессорного оборудования, обновление распределительных сетей и инфраструктуры. Новые мощности позволили на 66% обеспечить комбинат собственной электроэнергией, а новые энергосберегающие технологии, энергоэффективное оборудование, развитие цифровизации и внедрение цифровых подсказчиков - снизить энергоемкость производства стали до лучших мировых показателей - 4,983 Гкал на тонну стали.- Коллектив постоянно осваивает современные технологии, развивается и повышает эффективность использования энергетических ресурсов. Липецкие энергетики заслуженно признаны лучшими в российской металлургии. Мы сохраняем технологические традиции и адаптируем для себя современные информационные технологии. У нас – одна из лучших диспетчерских, высокий коэффициент использования установленной мощности и прекрасный коллектив неравнодушных инженеров, - рассказал директор по энергетическому производству НЛМК Андрей Чвилев.НЛМК продолжает развитие собственного энергетического комплекса. Строится новая электростанция для утилизации доменного и конвертерного газов. Уникальная технология позволит впервые в России использовать для выработки электроэнергии газ, который образуется при выплавке стали. Пуск новой теплоэлектроцентрали на 95% обеспечит комбинат собственной электроэнергией и на 650 тыс. тонн снизит эмиссию парникового газа.