Липчанка купила в кредит 32 услуги косметолога, а потом вынуждена была судиться

Женщине удалось отсудить 116 238 рублей.

Липчанка судилась с центром косметологии. По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ещё в октябре 2022 года женщина заключила с ООО «Эдем Клиник» договор на оказание косметологических и медицинских услуг стоимостью 72 000 рублей. Для оплаты липчанка взяла кредит. Клиника обязалась провести ей 32 косметологические услуги, в том числе пять процедур Comodex (Christina), шесть процедур плазмолифтинга лица, 21 процедуру Smas-лифтинга живота.«Услуги по процедуре Comodex оказаны не были, а остальные процедуры оказаны с существенными нарушениями гигиенических норм и неудовлетворительного качества. Также, по мнению потребителя, отсутствовал положительный результат по итогам выполнения услуг. Женщина обратилась к ООО «Эдем Клиник» и в банк с требованиями о расторжении договора на оказание услуг и кредитного договора, а также возврате денег. Добровольно эти требования не были удовлетворены, и липчанка была вынуждена обратиться в суд», — сообщает управление Роспотребнадзора.Суд встал на строну женщины в иске к клинике и взыскал в ее пользу 116 тысяч рублей: заплаченные за процедуры деньги, компенсацию морального вреда и штраф. А вот в иске к банку о расторжении кредитного договора было отказано, так как согласно условиям договора цель использования кредита определялась потребителем самостоятельно.Добавим, что за 9 месяцев этого года Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в суды представлено 72 заключения по гражданским делам по защите прав потребителей: 54 % касалось споров, связанных с розничной продажей товаров и 46% — со сферой услуг.В суды направлено 103 иска: 72 — в защиту неопределенного круга потребителей и 31 иск в защиту прав конкретных потребителей. По итогу рассмотрения дел, в пользу потребителей взыскано 14 миллионов 885 тысяч рублей, в том числе компенсация морального вреда — 861,2 тысячи рублей.