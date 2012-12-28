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Общество
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53 минуты назад
Липчанка купила в кредит 32 услуги косметолога, а потом вынуждена была судиться
Женщине удалось отсудить 116 238 рублей.
«Услуги по процедуре Comodex оказаны не были, а остальные процедуры оказаны с существенными нарушениями гигиенических норм и неудовлетворительного качества. Также, по мнению потребителя, отсутствовал положительный результат по итогам выполнения услуг. Женщина обратилась к ООО «Эдем Клиник» и в банк с требованиями о расторжении договора на оказание услуг и кредитного договора, а также возврате денег. Добровольно эти требования не были удовлетворены, и липчанка была вынуждена обратиться в суд», — сообщает управление Роспотребнадзора.
Суд встал на строну женщины в иске к клинике и взыскал в ее пользу 116 тысяч рублей: заплаченные за процедуры деньги, компенсацию морального вреда и штраф. А вот в иске к банку о расторжении кредитного договора было отказано, так как согласно условиям договора цель использования кредита определялась потребителем самостоятельно.
Добавим, что за 9 месяцев этого года Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в суды представлено 72 заключения по гражданским делам по защите прав потребителей: 54 % касалось споров, связанных с розничной продажей товаров и 46% — со сферой услуг.
В суды направлено 103 иска: 72 — в защиту неопределенного круга потребителей и 31 иск в защиту прав конкретных потребителей. По итогу рассмотрения дел, в пользу потребителей взыскано 14 миллионов 885 тысяч рублей, в том числе компенсация морального вреда — 861,2 тысячи рублей.
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