«Металлург» определился с главным тренером

Перед специалистом стоит трудная задача, но её всё же можно решить.

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- Поздравляю «Металлург» с победой, вы ей заслужили, - сказал он. – Больше ничего не хочу говорить. Мы вернёмся в Брянск и у себя внутри коллектива разберёмся, почему так плохо сыграли сегодня.







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