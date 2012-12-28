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Спорт
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37 минут назад
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«Металлург» определился с главным тренером
Перед специалистом стоит трудная задача, но её всё же можно решить.
В клубе дали понять, что местный специалист может продолжить работать с командой и дальше, особенно если под его руководством «сталеварам» удастся решить непростую задачу по сохранению прописки в подгруппе «Серебро».
Сезон Бугаков начинал в качестве помощника у Максима Ромащенко, который делал громкие заявления, но не привел команду ни к одной победе в текущем чемпионате.
После увольнения Ромащенко 45-летний Бугаков принял команду и при нём многое поменялось: «красно-черные» начали набирать очки, а два последних матча и вовсе выиграли, возродив угасшую было надежду на спасение.
Накануне Бугаков привел «Металлург» к домашней победе над брянским «Динамо» - 4:1. После неё на пресс-конференции тренер поздравил болельщиков, отметив, что те «заждались домашней победы», поблагодарил футболистов за самоотдачу и назвал главный инструмент, с помощью которого ему удалось преобразить команду. По мнению специалиста, им стала работа на тренировках. Бугаков отметил, что у команды поменялась и психология.
- Это видно даже по этому матчу, - высказался он. – Мы вновь пропустили первыми, но не развалились, а нашли в себе силы переломить ход игры. Вспомните наши прошлые неудачные матчи: в большинстве мы уступали в один мяч – где-то не хватало везения, где-то мастерства. Менталитет потихоньку меняется: ребята начали чувствовать, что они тое умеют играть в футбол, тоже способны победить. Это внушает определённый оптимизм.
На пресс-конференции «Динамо» не могли представить ни главный тренер Константин Синеоков, ни его помощник Дмитрий Симонов, удаленные в прошлой игре в гостях у «Родины-2». Поэтому на пресс-конференцию пришёл тренер вратарей Дмитрий Цицилин, который был ужастно расстроен, нервничал и оказался немногословен.
- Поздравляю «Металлург» с победой, вы ей заслужили, - сказал он. – Больше ничего не хочу говорить. Мы вернёмся в Брянск и у себя внутри коллектива разберёмся, почему так плохо сыграли сегодня.
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