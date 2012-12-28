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128
20 минут назад
1

«Не будет распития — не будет утопления»

В этом году в Липецке утонули 16 человек, 15 из них купались пьяными.

Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Андрей Махортых рассказал постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутаткой этике Липецкого горсовета о печальных итогах купального сезона. В этом году из водоемов в городской черте спасатели подняли тела 16 человек. 15 из них купались пьяными (исключение — утонувший на Центральном пляже Липецка 29 мая 16-летний парень: на тот момент на берегу еще не было спасателей, так как официально пляжный сезон в Липецке традиционно начинается 1 июня).

Не будет распития — не будет утопления, — резюмировал Андрей Махротых и добавил, что без сотрудников полиции никакие рейды и никакие распространяемые листовки на берегах с призывами не лезть в воду пьяными не помогут.

Напомним, что в прошлом году в Липецке не утонул ни один отдыхающий. Почему же в этом — сразу столько?

На этот вопрос первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» ответил так: большинство из 15 пьяных утонувших купались в местах, где это запрещено. Где, соответственно, не было спасателей УГПСС по Липецкой области.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
логика
3 минуты назад
как в Кащенко.А для кого пословица-пьяному море по-колено?Ну т.е. выпивать этот деятель не сможет запретить,можно попробовать поставить по бригаде спасателей возле каждых луж и водоемов,но это тоже так себе идея.Тогда синие начнут откуда-нибудь прыгать,бегать по улицам... Есть такое предложение-меняем много чего в стране,РАЗВИВАЕМ ЭКОНОМИКУ и население-будучи с деньгами-будет покупать спасательные жилеты,ходить на выставки,театры,ездить за границу,на сафари в Африку... Чем плоха идея.Ну а совсем синих-ничем и никак не остановишь.НИКАК и НИЧЕМ
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