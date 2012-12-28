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Происшествия
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20 минут назад
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«Не будет распития — не будет утопления»
В этом году в Липецке утонули 16 человек, 15 из них купались пьяными.
Не будет распития — не будет утопления, — резюмировал Андрей Махротых и добавил, что без сотрудников полиции никакие рейды и никакие распространяемые листовки на берегах с призывами не лезть в воду пьяными не помогут.
Напомним, что в прошлом году в Липецке не утонул ни один отдыхающий. Почему же в этом — сразу столько?
На этот вопрос первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» ответил так: большинство из 15 пьяных утонувших купались в местах, где это запрещено. Где, соответственно, не было спасателей УГПСС по Липецкой области.
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