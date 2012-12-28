В этом году в Липецке утонули 16 человек, 15 из них купались пьяными.

Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Андрей Махортых рассказал постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутаткой этике Липецкого горсовета о печальных итогах купального сезона. В этом году из водоемов в городской черте спасатели подняли тела 16 человек. 15 из них купались пьяными (исключение — утонувший на Центральном пляже Липецка 29 мая 16-летний парень: на тот момент на берегу еще не было спасателей, так как официально пляжный сезон в Липецке традиционно начинается 1 июня).Не будет распития — не будет утопления, — резюмировал Андрей Махротых и добавил, что без сотрудников полиции никакие рейды и никакие распространяемые листовки на берегах с призывами не лезть в воду пьяными не помогут.Напомним, что в прошлом году в Липецке не утонул ни один отдыхающий. Почему же в этом — сразу столько?На этот вопрос первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» ответил так: большинство из 15 пьяных утонувших купались в местах, где это запрещено. Где, соответственно, не было спасателей УГПСС по Липецкой области.