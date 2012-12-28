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Происшествия
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15 минут назад
Ельчанин обматерил полицейского и получил штраф в 20 000 рублей
Мужчина был пьян, а полицейский приехал для проведения с ним профилактической беседы.
«Утром 6 июля этого года пьяный мужчина публично оскорбил полицейского, который прибыл по вызову для проведения профилактической беседы и пресечения противоправных действий со стороны подсудимого. Но тот в грубой нецензурной форме дал обобщенную негативную оценку его должностного положения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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