Ельчанин обматерил полицейского и получил штраф в 20 000 рублей

Мужчина был пьян, а полицейский приехал для проведения с ним профилактической беседы.

В Ельце суд рассмотрел уголовное дело в 47-летнего мужчины, обвиняемого в публичном оскорблении полицейского (по статье 319 УК РФ). Ельчанина оштрафовали на 20 тысяч рублей.«Утром 6 июля этого года пьяный мужчина публично оскорбил полицейского, который прибыл по вызову для проведения профилактической беседы и пресечения противоправных действий со стороны подсудимого. Но тот в грубой нецензурной форме дал обобщенную негативную оценку его должностного положения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.